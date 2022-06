Oggi l’inaugurazione a Palermo

Oggi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha intitolato in piazzetta Edison una villetta in memoria del giudice Alfonso Giordano, presidente della corte nel maxiprocesso a Cosa nostra. Presenti alla cerimonia i familiari del giudice scomparso un anno fa, il vicesindaco Fabio Giambrone, gli assessori Mario Zito e Sergio Marino.

“Atto di gratitudine”

“Questo spazio dedicato ad Alfonso Giordano – ha detto Orlando – è un atto di gratitudine, di ammirazione e di memoria da parte della città nei confronti di un magistrato che pur venendo da una formazione di diritto civile scelse e diede la propria disponibilità a presiedere il maxiprocesso mentre altri magistrati non diedero questa disponibilità. Lo fece – ha proseguito Orlando – con uno straordinario equilibrio, un rigore estremo, una grande imparzialità dimostrando il volto di uno Stato che vince contro la mafia. Da quel momento, dalla fine del maxiprocesso, è iniziato il dopoguerra che non si è basato soltanto nell’applicazione della legge ma anche nel rispetto dei diritti che hanno trovato fondamento nell’attività professionale di Alfonso Giordano che ha condotto il più complesso e complicato processo nella storia giudiziaria italiana”.

Chi era Alfonso Giordano

Giordano è scomparso lo scorso anno all’età di 92 anni. E’ stato un magistrato noto per avere presieduto il primo maxi processo a cosa nostra. Accettò tra il 1986 e il 1987 l’incarico di condurre il dibattimento con 475 imputati scaturito dalle inchieste del pool antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La corte presieduta da Giordano, con giudice a latere Pietro Grasso poi presidente del Senato, concluse il processo superando anche gli ostacoli procedurali sollevati dai difensori degli imputati. Nei confronti dello stesso presidente venne avanzata la ricusazione. Il verdetto, emesso dopo una camera di consiglio durata 35 giorni, sancì condanne a 19 ergastoli e 2.665 anni di reclusione. Nel 1993 Giordano accettò di presentarsi candidato come sindaco di Palermo per l’unione di centro, risultando terzo dopo Leoluca Orlando e Elda Pucci.