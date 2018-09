E’ stato arrestato C.P. il motocilista palermitano di 30 anni che ha investito un vigile urbano mentre stava rilevando l’incidente in via Principe di Paternò all’incrocio con via Boris Giuliano a Palermo.

La zona dove stava operando l’agente della polizia municipale era transennata. Il motociclista volontariamente, come hanno riferito i colleghi del vigile urbano è finito con la moto sopra l’agente con tutta la moto spedendolo in ospedale in codice giallo.

“La sicurezza è un aspetto fondamentale per gli uomini del comando della polizia municipale – spiega Nicola Scaglione del sindacato Csa – Ormai questi episodi si ripetono con troppa frequenza. Per questo occorre aumentare le pattuglie di notte a Palermo per consentire ai colleghi di operare in sicurezza.

La sola bodycam non basta. Non serve solo riconoscere chi ha causato il reato. Serve prevenire qualunque azione contro colleghi che di notte si trovano ad operare da soli in strada a Palermo.

Polizia e carabinieri operano con più voltanti quando si presenta una situazione pericolosa. Lo stesso deve avvenire per i vigili urbani”.