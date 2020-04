Sostenere il made in sicily per rilanciare l’economia locale e le tante aziende in ginocchio sarà tra gli impegni dell’agenda del governo regionale. La notizia arriva dal presidente Musumeci che, nel corso della chiacchierata di domenica sulla pagina Facebook di BlogSicilia, ha sposato l’appello dell’imprenditore Giuseppe Biundo, socio fondatore del birrificio Bruno Ribadi.

Un impegno assunto a seguito di una conversazione in cui Biundo ha esposto al presidente la proposta che vede protagonisti tanti attori dell’agroalimentare, e non solo, riuniti sotto l’hashtag #iomangioebevosiciliano, l’iniziativa lanciata lo scorso marzo al fine di promuovere il brand Sicilia e sostenere la filiera agroalimentare siciliana.

Tre i punti fondamentali della proposta: allestire uno spazio dedicato ai prodotti siciliani negli scaffali della grande distribuzione, stand pubblicitari nelle strutture in occasione di eventi sportivi e spettacoli e dedicare uno angolo pubblicitario gratuito nei lidi balneari.

“Incontrerò l’assessore all’agricoltura per chiedergli di istituire tavoli tecnici coi vertici della grande distribuzione per valutare l’opportunità di riservare degli spazi pubblicitari ai prodotti siciliani”, ha detto Musumeci, rimandando ai primi di maggio un confronto privato con lo stesso Biundo per discutere insieme della proposta.

#iomangioebevosiciliano nasce dalla presa di coscienza di un cambiamento di abitudini di vita dovuto alla pandemia da Covid-19. Condizione che sta avendo ripercussioni sui cittadini e sugli imprenditori siciliani con ricadute per tutta l’economia.

Da queste considerazioni viene l’esigenza di agire per garantire la tenuta del sistema produttivo siciliano disegnando una strategia per la costruzione condivisa di un futuro possibile, capace di concentrarsi sul valore della vita umana e su comportamenti etici, ecosostenibili, economicamente convenienti, a beneficio delle attuali e, soprattutto, delle future generazioni.

Per questo motivo, un gruppo di amici, imprenditori siciliani, produttori di cibo e bevande, esercenti della ristorazione, comunicatori, giornalisti e semplici privati cittadini hanno deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione finalizzata a promuovere e sostenere la filiera agroalimentare siciliana. Allo slogan fa capo anche un sito web e l’omonima pagina Facebook.

Il progetto, a cui ha aderito anche InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che porta la spesa a domicilio, è un invito rivolto ai consumatori e protagonisti del settore della ristorazione siciliana che intende spingere verso la valorizzazione dell’economia circolare, la promozione del brand Sicilia, la valorizzazione delle micro imprese del food & beverage.

Un hashtag destinato ad entrare nella cultura dei siciliani per sostenere anche tutti quei produttori, prevalentemente piccole e piccolissime imprese, che proseguono la produzione senza sosta, anche in questi giorni di emergenza straordinaria, per garantire i fabbisogni anche di beni di prima necessità.