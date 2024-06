L’Irfis-FinSicilia seleziona professionisti, studi professionali e società di consulenza idonei a coadiuvare l’istituto nella progettazione, gestione e controllo delle misure di agevolazione gestite. Al contempo avvia la procedura per assumere 17 laureati a tempo indeterminato. L’istituto finanziario della Regione Siciliana ha pubblicato due avvisi per la creazione di altrettante “long list”, una di professionisti (anche in forma associata) e un’altra di aziende, dalle quali attingere per affidare eventuali incarichi di collaborazione destinati a supportare l’attività degli uffici. L’obiettivo è gestire al meglio le nuove misure che verranno affidate all’Irfis dal governo regionale, tramite gli assessorati delle Attività produttive e dell’Economia, finanziate con fondi nazionali, comunitari e regionali.

Schifani: “Rafforziamo l’istituto per nuove sfide”

«Irfis – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – ha già dato prova di buona gestione in diverse iniziative varate dal mio governo e finalizzate all’erogazione di incentivi ai cittadini e alle imprese della nostra Isola. Intendiamo adesso rafforzarne con nuove risorse umane, interne ed esterne, la capacità operativa, affinché possa affrontare in modo ottimale le sfide che ci aspettano e offrire un servizio sempre migliore agli utenti, nell’ottica di favorire lo sviluppo della Sicilia».

«La missione che ci è stata affidata dal governo regionale – dice la presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo – è quella di fare crescere la Sicilia e la sue imprese. E lo faremo con le migliori risorse dell’Isola cercando talenti e intelligenze che vogliano venire a lavorare con noi. I prossimi anni saranno molto sfidanti e siamo pronti a rispondere con forze giovani e nuove competenze in linea con le moderne esigenze del sistema produttivo».

Gli avvisi

Il primo dei due avvisi mira a creare un elenco di professionisti (anche in forma di studio associato) idonei al conferimento di incarichi di supporto. Per farne parte occorre possedere esperienza in diversi ambiti, tra i quali: valutazione tecnica dei programmi di investimento e dei cespiti a garanzia, valutazione economico-finanziaria dei programmi di investimento; gestione amministrativa, fiscale, contabile delle spese cofinanziate, contratti pubblici, gestione di interventi nelle politiche a sostegno di ricerca, sviluppo e innovazione e nelle politiche a sostegno dei beni culturali e del turismo. Per tutti i settori è richiesto idoneo titolo di studio ed esperienze documentate da 1 a 5 anni per i profili junior, superiore a 5 anni per quelli senior, superiore a 10 anni per quello di project manager.

Il secondo avviso riguarda la creazione di una long list di società di consulenza idonee all’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione nella progettazione, attuazione, monitoraggio e controllo nell’ambito di interventi agevolativi gestiti dall’Istituto. Gli ambiti di expertise richiesti sono simili a quelli dell’avviso rivolto ai singoli professionisti.

Le figure ricercate

Lunedì 1 luglio, inoltre, Irfis pubblicherà un ulteriore avviso per la selezione di 17 laureati da inserire come addetti junior a tempo indeterminato nell’organico della società. Le figure da selezionare sono riconducibili agli ambiti economico e finanziario, commerciale, amministrazione e rendicontazione, progettazione, gestione e monitoraggio fondi Ue, organizzazione e controlli, tecnico e informatico. Sul totale delle 17 figure da assumere, l’istituto ricerca 13 laureati in ambito economico finanziario, 2 in ambito informatico e 2 in ambito tecnico. Per tutte le posizioni il requisito è una laurea ottenuta con almeno 100/110. Il termine per la scadenza delle domande è fissato alle 13 del prossimo 31 luglio. Sarà possibile presentare la domanda e i documenti solo on line dal sito internet di Irfis. La selezione avverrà per titoli e colloquio, sulla base dei quali sarà stilata una graduatoria dei candidati.