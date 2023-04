Atto presentato dal vicesindaco Varchi, voto nei prossimi giorni

Aumenti dell’Irpef si, ma limitati nel triennio 23-25, anche se la stangata è comunque dietro l’angolo. Ad oggi, la situzione è questa. Arriva in Consiglio Comunale la delibera relativa all’addizionale Irpef. Un atto propedeutico alla ridisegnazione del nuovo piano di riequilibrio al vaglio dell’Amministrazione Comunale. Una proposta sottoposta a Sala delle Lapidi dal vicesindaco con delega al Bilancio Carolina Varchi. Incrementi che riguarderanno un arco temporale che va dal 2023 al 2031, ammortizzati nel triennio 23-25, ma che vedranno dei picchi a partire dal 2026. Critiche dalle opposizioni, con l’esponente di Azione Leonardo Canto che parla di “mani messe nelle tasche dei palermitani”. Dai sindacati invece arriva l’invito ad una maggiore tutela delle fasce più povere. Nei prossimi giorni l’atto verrà posto al voto del Consiglio Comunale.

Gli aumenti nel triennio 23-25

Sede nella quale oggi sono arrivate dagli uffici due importanti conferme: l’assunzione di nuovo personale all’interno dell’Ufficio Tributi (secondo quanto riferito in aula dalla Capo Area Maria Mandalà in aula si tratterebbe di 9 dirigenti) e l’arrivo di 40 milioni di euro per l’annualità 2024 da destinare al potenziamento del sistema di riscossione. Aiuti si, quindi, anche se al momento, nell’attuale schema di piano di riequilibrio non ci sono ulteriori fondi rispetto ai 180 milioni stanzati in precedenza dal Governo Nazionale. Il quantum rimane quindi quello concordato dall’ex sindaco Leoluca Orlando, al netto però di alcune misure correttive che vanno nella direzione di lenire gli effetti del piano di riequilibrio.

Fra queste quelle introdotte proprio nella delibera sull’addizionale Irpef. Un equilibrio da trovare in attesa che i dati sulla riscossione dei tributi raggiungano livelli sufficenti di sostentamento. Un salasso il cui conto ricadrà sulle tasche dei palermitani anche se con un minore impatto rispetto a quanto previsto nel precedente piano dell’Amministrazione guidata da Leoluca Orlando. Saranno soltanto nove, si fa per dire, i milioni di euro di aumenti per l’annualità 2023. Aumenti parzialmente compensati anche dalle diminuzione delle tariffe Tari per l’annualità in corso, come dichiarato ieri dal sindaco Roberto Lagalla, e che erano stati in precedenza calmierati grazie agli aiuti del Governo Nazionale, come quelli provenienti dal decreto aiuti bis. Un surplus dell’Irpef che crescerà però a 12,6 milioni per le annualità 2024 e 2025.

Stangata dal 2026

Ma, come sopra ricordato, la stangata è al momento soltanto rinviata. Dal 2026 infatti, l’attuale previsione prevede una media di 36 milioni di euro di aumenti fino al 2031, ultimo anno regolato dall’atto, con picchi di oltre 38 milioni di euro proprio nel 2026. Documento che ha ricevuto, nei giorni scorsi, il parere favorevole sia dal ragioniere generale che dal Collegio dei Revisori e che si appresta ad avere il semaforo verde da Sala delle Lapidi.

L’emendamento delle opposizioni

Rimane da capire solo l’arco temporale in cui si inquadrerà l’atto. Al vaglio del Consiglio Comunale c’è infatti un emendamento, a firma di Ugo Forello, Giulia Argiroffi e Carmelo Miceli, con il quale si chiede di ridurre l’arco temporale degli aumenti Irpef al solo triennio 2023-25. L’idea è quella infatti di non vincolare gli aumenti su un arco decennale, bensì trattare quelli già cauterizzati, in modo da poter affrontare gli altri in un secondo momento, magari di più favorevole congiunzione economico-finanziario. Comunque vada, l’atto sarà varato nei prossimi giorni. Domani invece, Sala delle Lapidi si occuperà del regolamento beni comuni.

Canto (Azione): “Lagalla mette mani nelle tasche dei palermitani”

Una discussione generale sulla quale sono già arrivate le prime reazioni politiche. Come quella del consigliere di Azione Leonardo Canto, che sottolinea la mancanza di ulteriori risorse dal Governo Nazionale. “Durante la campagna elettorale e nel settembre 2022 il sindaco Lagalla aveva dichiarato alla stampa che i trasferimenti di 180 milioni, previsti dallo stato in seno al piano di riequilibrio, non fossero sufficienti per evitare l’aumento dell’ Irpef e che le interlocuzioni con il governo nazionale avrebbero certamente portato ad aumentare la somma oggetto di questo trasferimento. E’ chiaro come il sostegno che questa amministrazione auspicava arrivasse dal governo nazionale non è arrivato e che pertanto si è reso necessario mettere le mani nelle tasche dei cittadini aumentando l’Irpef nonostante il sindaco avesse auspicato il contrario“.

Cisl: “Non caricare fasce reddito più povere, introdurre progressività”

Consigli, invece, dal mondo delle sigle sindacali. Come quelli espressi da Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo-Trapani. “Ci auguriamo che il Consiglio Comunale, che si troverà da oggi a discutere sulla delibera sull’addizionale Irpef, sia nella condizione di poter incidere in qualche modo per evitare almeno di non caricare ulteriormente le fasce di reddito più povere. Forse sarebbe il caso di valutare l’inserimento di elementi correttivi come la progressività e quindi l’adozione degli scaglioni di reddito e l’esenzione di alcune fasce di reddito basse, per non gravare troppo su chi proprio non ce la fa più”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana nel giorno in cui la delibera sull’addizionale Irpef arriva in aula al consiglio comunale.