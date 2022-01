Indagano i carabinieri

Mentre si passeggia nella zona pedonale di Palermo tra la via Maqueda e la via Vittorio Emanuele bisogna stare sempre attenti. In agguato a bordo di scooter elettrici, monopattini ci sono alcuni rapinatori che colpiscono le vittime che si godono una sana passeggiata in centro.

Nelle ultime 24 ore due colpi riusciti e uno tentato. Ad una donna di 61 anni un giovane a bordo di scooter le ha strappato il cellulare dalle mani. La donna è stata colpita al volto e il giovane le ha preso il telefonino fuggendo via. Un’altra donna di 50 anni si è accorta di essere stata derubata quando arrivata alla cassa ha cercato di pagare un oggetto acquistato poco prima. Alla donna è stato portato via il portafoglio con oltre 500 euro e diverse carte di credito.

Qualcuno l’ha avvicinato ha preso il portafoglio dalla borsa ed è fuggita via. Un’altra donna di 45 anni con accanto un bambino è riuscita a fare scappare il ragazzo anche lui a bordo di uno scooter ha cercato di portarle via la borsa.

Su questi episodi denunciati indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza molto presenti nella zona. Identificare gli autori non sarà difficilissimo.