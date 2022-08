I vincitori saranno assunti a tempo determinato per 5 anni

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, con sede a Palermo, ha indetto due concorsi per titoli ed esami, per l’assunzione di 4 collaboratori professionali della ricerca sanitaria (cat. D) e 16 ricercatori sanitari (cat. D, livello Ds) a tempo pieno e determinato per un periodo di 5 anni (eventualmente prorogabile di ulteriori 5 anni).

Le nuove assunzioni rientrano nel “Piano straordinario del fabbisogno del personale della ricerca anno 2022”, approvato dall’Istituto con deliberazione n. 117 del 17 febbraio 2022.

I posti disponibili

In particolare, saranno i due bandi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 9 agosto 2022, prevedono la selezione delle seguenti figure:

1 Collaboratore professionale nel settore comunicazione internazionale delle attività di ricerca;

1 Collaboratore professionale nel settore supporto tecnico giuridico;

1 Collaboratore professionale nel settore statistico-economico;

1 Collaboratore professionale nel settore tecnologie informatiche;

5 Ricercatori sanitari, laureati in Scienze Biologiche;

4 Ricercatori sanitari, laureati in Medicina Veterinaria;

2 Ricercatori sanitari, laureati in Scienze Naturali;

1 Ricercatore sanitario, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie;

1 Ricercatore sanitario, laureato in Scienze Ambientali o Scienze Forestali;

1 Ricercatore sanitario, laureato in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali;

2 Ricercatori sanitari, laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Farmacia.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno stato membro UE; avere un’età non inferiore ai 18 anni; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una PA; posizione regolare nei confronti deli obblighi di leva.

Per ciascun profilo sarà richiesta una laurea triennale o magistrale (in alcuni casi obbligatoria anche l’iscrizione all’Albo professionale di riferimento), in relazione alla figura di proprio interesse e secondo le specifiche riportate nei due rispettivi avvisi.

La selezione

L’iter selettivo sarà articolato in:

un’eventuale prova preselettiva (in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 70 per ciascun profilo a concorso) che consisterà in una serie di quiz a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o sulle materie previste per le prove d’esame;

(in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 70 per ciascun profilo a concorso) che consisterà in una serie di quiz a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o sulle materie previste per le prove d’esame; una prova teorico-pratica (soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo di proprio interesse);

(soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo di proprio interesse); una prova orale incentrata sulle materie della prova teorico-pratica e volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse;

incentrata sulle materie della prova teorico-pratica e volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse; una valutazione dei titoli solo per i candidati risultati idonei alle prove orali.

Come presentare domanda

L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, scaricabile in formato editabile dal sito www.izssicilia.it (sezione “Trasparenza”- “Bandi di concorso”), insieme alla copia di un documento d’identità e a un curriculum formativo e professionale, dovrà essere trasmessa entro l’8 settembre 2022 all’indirizzo PEC protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it.

Per inviare la candidatura sarà necessario il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni consulta il Bando per 4 collaboratori professionali di ricerca sanitaria e il Bando per 16 ricercatori sanitari disponibili sul sito dell’IZS di Palermo.