dopo i commissariamenti a breve termine

Il governatore Musumeci ha nominato il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zootecnico della Sicilia.

“Siamo soddisfatti di come, dopo anni di commissariamenti a breve termine, lo storico Ente fondato nel 1884, si doti di un proprio Consiglio di amministrazione che inevitabilmente conferirà stabilità e nuove prospettive – a dirlo è Giovanni Siino neopresidente, al vertice del nuovo CdA composto dal prof. Alessandro Zumbo e dal dott. Giordano Salvatore. Nomine arrivate con decreto del Presidente della Regione lo scorso 18 giugno.

“Ringraziamo il Presidente Musumeci – prosegue Siino – per la fiducia accordataci, certi che la collaborazione con il governo regionale sarà fruttuosa e unicamente ancorata alla logica del rilancio dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia che ci onoriamo di rappresentare”.

Plaude al nuovo Cda il deputato regionale dell’Udc Vincenzo Figuccia che si dice “Estremamente fiducioso circa l’operato del vertice composto da validi professionisti“.

L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è una stazione di ricerca dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. E’ uno dei più antichi Istituti di ricerca d’Italia e, sin dal 1884, anno della sua fondazione, ha avuto un ruolo determinante nel progresso delle attività agricole e zootecniche del territorio siciliano.

Le finalità dell’Istituto sono: la conservazione e il miglioramento genetico delle razze autoctone siciliane di interesse zootecnico; la tutela del patrimonio faunistico selvatico; il miglioramento delle tecniche di coltivazione e utilizzazione delle specie foraggere idonee all’ambiente siciliano; la diffusione di tecniche di lavorazione casearia idonee alla valorizzazione del prodotto lattiero-caseario siciliano; la ricerca scientifica e la sperimentazione nel settore della zootecnia; la formazione professionale nel settore agro-zootecnico; l’assistenza tecnica alle aziende zootecniche.

Negli anni l’Istituto Zootecnico ha gestito numerose sofferenze finanziarie.

La nuova nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione servirà dunque a garantire maggiore serenità all’Istituto Zootecnico che in passato si è trovato anche in difficoltà per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei dipendenti. ed il rinnovo dei contratti.