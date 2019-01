La nota del deputato dell'Udc

“Importante passo avanti per il riavvio al lavoro del personale ex Aras (Associazione Regionale Allevatori Sicilia) grazie ad un bando messo a punto dall’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia che permetterà l’assunzione dei lavoratori dell’ente liquidato per le finalità di certificazione dei prodotti zootecnici e l’assistenza tecnica ai produttori”. Ad annunciarlo Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell’Udc.

“A breve, sul sito istituzionale, verrà pubblicato l’albo con 106 nominativi dal quale verranno attinte le figure da avviare al lavoro con contratto a tempo determinato, grazie ad un finanziamento che mette insieme fondi statali, tramite il Ministero per le politiche agricole, e regionali – prosegue -. Da anni in parlamento regionale ho sostenuto la giusta battaglia dei dipendenti ex Aras per il ricollocamento. Ora dopo tante incertezze, i dipendenti ex Aras avranno nuove opportunità per rientrare nel mondo del lavoro e mettere a frutto le competenze e la professionalità acquisite. Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dal commissario dell’Istituto zootecnico Giovanni Siino e dal direttore Antonio Console” conclude Figuccia.