i sindacati hanno chiesto un incontro all'assessore all'agricoltura

Resta ancora incerta la situazione dei lavoratori ex Aras (associazione regionale allevatori). Parte di loro sono stati assorbiti dall’istituto zootecnico, ma il rinnovo del contratto a tempo determinato è arrivato solo per i 28 addetti ai controlli funzionali, mentre restano fuori i 18 dell’assistenza tecnica.

“Il mancato rinnovo del contratto mentre ancora si sta lavorando per assicurare il rientro ad altri 39 ex dipendenti Aras rimasti fuori dal programma- dicono Tonino Russo, segretario generale Flai, e Roberto Galante,

rappresentante aziendale – è una cosa grave , perché semina incertezza e preoccupazione tra tutti i lavoratori oltre a determinare loro gravi problemi in assenza di retribuzione. Chiediamo che la questione sia risolta al più presto, sia per i 18 lavoratori che per gli altri in attesa ancora di risposte”.

Sul problema i sindacati hanno già chiesto unitariamente un incontro all’assessore regionale all’Agricoltura.