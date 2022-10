Domani le gare al PalaMangano dalle 9.30

Da piazza Verdi a piazza Pretoria, nel cuore di Palermo, per il meeting nazionale Sportiamo di judo organizzato dal Conca d’Oro Ssd, dalla Fisdir e dall’Endas.

Sono una quarantina gli atleti presenti nel capoluogo siciliano che oggi pomeriggio, dopo aver percorso via Maqueda insieme ad allenatori e famiglie, sono stati accolti a Palazzo delle Aquile dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore allo Sport Sabrina Figuccia.

La stessa “truppa” di atleti sarà protagonista del meeting che si aprirà domani, sabato 22 ottobre, a partire dalle 9.30 con le gare al PalaMangano di via Ugo Perricone Engel, nelle vicinanze di via Leonardo Da Vinci.

Premiato il campione del mondo Davide Migliore

È stato proprio il primo cittadino, insieme all’assessore, nel corso di una conferenza stampa, a consegnare un riconoscimento al campione Davide Migliore, judoka palermitano, di 24 anni, dell’Asd Special Boys, che all’inizio di ottobre, con la Nazionale italiana, ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali Suds, organismo sportivo internazionale per gli atleti con sindrome di Down, che si sono disputati a Funchal, sull’isola di Madera, in Portogallo.

Lagalla “La città ti ringrazia”

“Questo premio è per te e, idealmente, per tutti quelli come te che ogni giorno fanno sport e si battono lealmente per affermarsi. La città ti ringrazia”, ha detto Lagalla al giovane campione iridato.

“Sono contento di ospitarvi qui – ha proseguito il sindaco – nell’aula del consiglio comunale che simbolicamente è la casa di tutti noi palermitani e soprattutto di chi ha maggior bisogno di attenzione”.

Domani le gare di Sportiamo al PalaMangano dalle 9.30

E in vista delle gare al PalaMangano previste per domani, sabato 22 ottobre, a partire dalle 9.30, Lagalla ha aggiunto: “Qualsiasi sarà il risultato sarà un successo per ciascuno di voi, ma anche per ciascuno di noi che abbiamo l’onore di ospitare questa manifestazione in un impianto comunale”.

A Palermo è presente in questi giorni anche il presidente nazionale dell’Endas, Paolo Serapiglia. “La riqualificazione di alcune strutture del nostro ente – ha dichiarato Serapiglia – è partita da qui alcuni anni fa. Il comitato regionale dell’Endas guidato da Germano Bondì ha svolto un grande lavoro ed è per questo che siamo oggi qui in Sicilia con questa kermesse di livello nazionale che vede impegnati anche campioni del mondo come Davide Migliore. Sono ragazzi che ci insegnano la vita”.