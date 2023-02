La diciottesima puntata

Il Palermo si ferma a Genova dopo nove risultati utili consecutivi. A Marassi i rosanero perdono 2-0 col Genoa che mantiene la seconda posizione alle spalle del Frosinone.

Novanta minuti nei quali la squadra ha avuto una partenza lenta dove le occasioni sono state poche e nei quali comunque la squadra non ha sfigurato al cospetto di una delle protagoniste del campionato.

Sconfitta salutare? Se ne è parlato nella diciottesima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

La puntata ha analizzato la prestazione della squadra e le possibili ripercussioni ma anche il percorso che porta alla sfida con il Frosinone di sabato prossimo (18 febbraio) che mette in palio punti importantissimi in una partita ricca di significati. Si ricorderà sicuramente la maledetta finale dei play off per la serie A della stagione 2017-2018 con i palloni in campo.

Una sfida così iconica che il conduttore Guido Monastra per provocazione vorrebbe giocare con l’arbitro La Penna, lo stesso di quella partita.

Al Ferraris sconfitta ininfluente

La trasmissione è iniziata con il commento sul ko del Palermo. Una sconfitta che ci può stare alla luce dei valori in campo pur con qualche rammarico per aver avuto difficoltà per i primi 25minuti e per aver trovato Gudmundsson in forma stratosferica.

La sconfitta, però, è opinione di tutti che non va ad intaccare quanto fatto precedentemente e che il Palermo può giocarsi un posto per i play off a patto però che i nuovi arrivati alzino l’asticella.

Verre, Tutino, ora si deve accelerare

Gennaro Tutino e Valerio Verre, i due colpi più “pesanti” nel mercato di riparazione di gennaio devono adesso cominciare ad andare a regime. Le potenzialità e gli sprazzi sono già stati visti, ora serve continuità per mandare a pieni giri il motore del Palermo.

Con loro appieno la squadra può pensare allo sprint finale per giocarsi con tante altre squadre l’accesso ai play off.

Col Frosinone prova importante, mancheranno Segre e Mateju

La puntata odierna ha parlato anche della prossima partita, un’altra sfida di cartello con il Frosinone che è nettamente primo in classifica e che sembra avere una marcia in più rispetto a tutte le altre.

Il Palermo dovrà fare a meno di Segre e Mateju squalificati. Ma come cambia la squadra? Chi sostituirà il centrocampista ed il difensore? Ed inoltre quali varianti ci saranno a centrocampo visto il ritorno positivo di Gomes con un buonissimo secondo tempo a Genova? Per la difesa le alternative sono Orihuela o Graves ma in corsa c’è anche Bettella. A centrocampo le prestazioni di Gomes e di Broh potrebbero aver messo la classica pulce in testa a Corini che quasi certamente giocherà con Verre e Gomes dal primo minuto con Damiani probabilmente ai box.

Ci sono però ancora 4 giorni e mezzo alla partita e tutto può succedere.

Le sconfitte non vengono mai da sole

In trasmissione si è ricordato anche che le sconfitte del Palermo non sono mai state isolate e che hanno dato seguito a momenti calanti della squadra. La sconfitta con l’Ascoli venne bissata dalla caporetto di Reggio Calabria, poi col Frosinone iniziò un periodo negativo continuato con i ko col Sutdtirol e quello con la Ternana. Poi quattro risultati utili di fila con la prima vittoria esterna a Modena. Ma quella serie si fermò a 4 ed arrivarono i tonfi di Cosenza e quello casalingo col Venezia. La speranza è che questa costante venga sfatata.