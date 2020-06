Il divieto di balneazione nell'ordinanza dello scorso 1 giugno

Su proposta del Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali, condivisa dall’assessore Piampiano, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato oggi l’Ordinanza 65/OS con la quale revoca il divieto di balneazione temporaneo nella zona di Baia del Corallo.

Più nel dettaglio, il primo cittadino ordina “di rettificare l’Ordinanza 58/OS del 1/6/2020 nella parte in cui impone il divieto di balneazione temporaneo nella zona di Baia del Corallo, per tutta la lunghezza di cui ai punti di prelievo indicati a causa del mancato superamento dei limiti di legge per il parametro enterococchi intestinali e escherichia coli, disponendo che l’AMAT, coadiuvata dalla Polizia Municipale, provveda alla rimozione nella zona interessata dei carrelli riportanti la dicitura: ‘Divieto temporaneo di balneazione'”.

A comunicare il superamento dei parametri era stata l’Azienda Sanitaria Provinciale in una nota, nella quale rileva la presenza di “batteri” nell’acqua. Ad essere interessati cinque punti della borgata marinara, ovvero, La Cala, Baia del Corallo, Stabilimenti balneari, via Barcarello e ad Est di via del Tritone“.

Il provvedimento è stato preso dopo che l’Asp ha effettuato dei controlli il 27 maggio scorso, rilevando la presenza di enterococchi ed escherichia coli, due specie molto dannose per l’uomo. Il divieto di balneazione è stato infine deciso dal Comune di Palermo al fine di “tutelare la salute pubblica”. L’Amat ha provveduto tra ieri ed oggi ad installare la dovuta segnaletica.