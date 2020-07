se ne discuterà in un talk con il vice presidente armao e l'assessore grasso

In Sicilia la burocrazia è tra le cause dirette della difficoltà a crescere e sugli imprenditori del Sud grava negativamente per il 48% in più rispetto alle aree del Nord.

Nella fase di rilancio un nodo da affrontare è, di certo, il rapporto tra imprese, amministrazione e cittadini rendendo efficaci gli strumenti normativi previsti, superando la cultura del sospetto e bloccando la “burocrazia difensiva”.

Di questo il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria in Sicilia, Gero La Rocca, discuterà domani, alle 10, con il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, e l’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica Bernardette Grasso, entrambi firmatari della legge sulla semplificazione amministrativa, in occasione del talk “Fase 3. Facciamo il punto. Mettiamo un punto”.

Sicindustria Giovani è da tempo attiva in prima linea a sostegno dei giovani che intendono proprio fare imprenditoria in Sicilia.

Lo scorso dicembre, l’associazione, ha lanciato l’allarme in merito alla “fuga dei cervelli” dall’Isola, i dati sono assai preoccupanti.

Soltanto nel 2018 la Sicilia ha perso, secondo l’Istat, 5.608 laureati di 25 anni. Una ‘devastazione di capitale umano’ come è stata definita nel Documento di economia e finanza regionale che deve assolutamente essere bloccata.

“Dire stop alla fuga dei cervelli – aveva commentato nell’occasione Gero La Rocca – è un imperativo che ci riguarda tutti. È per questo che abbiamo deciso di chiamare a raccolta associazioni, sindacati, gruppi studenteschi e politici: dal Movimento delle valigie a quello di Si resti arrinesci; dai giovani dell’Ance e di Confagricoltura a quelli dei principali partiti. E ancora, vertici sindacali, università, rappresentanti istituzionali. Tutti insieme con un obiettivo: creare un documento unico che raccolga idee, proposte e visioni di tutte le anime che rappresentano i giovani dell’Isola, da consegnare ai governi regionale, nazionale e alle istituzioni europee. Un modo per scuotere ancora una volta, e ancora più forte, la classe dirigente e ripetere che dobbiamo invertire la rotta. Di certo non vogliamo essere ricordati come la generazione che avrebbe potuto fare qualcosa e che non l’ha fatto”.