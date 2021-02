Tutto rinviato a domani

L’ospedale Civico di Palermo ha avviato questa mattina le candidature per stilare la graduatoria dedicata agli operatori socio sanitari (OSS). Si tratta di assunzioni avviate in occasione dell’emergenza Covid e per l’eventuale chiamata saranno somministrati contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Già dai primi minuti è partito l’assalto alle candidature e rallentamenti, blocchi si sono verificati nella presentazione della domanda, soprattutto in fase di salvataggio e invio. Il sito internet dell’ospedale è stato preso d’assalto, come era facile immaginare, e non ha retto.

Sul sito del Di Cristina Benfratelli ora compare un avviso di rinvio

“Problemi tecnici”. Così l’azienda sanitaria annuncia la rimodulazione del termine di presentazione delle Istanze di partecipazione. La nuova decorrenza di presentazione delle istanze – si legge sull’avviso – parte dal 09.02/2021 dalle 9. La nuova scadenza di presentazione delle istanze è il 12 febbraio alle 12.

Le domande da questa mattina

L’invio delle domande era iniziato questa mattina alle 8 e proseguirà fino a giovedì 11 febbraio fino alle ore 12. Le domande devono essere inviate solo dalla esclusivamente sulla piattaforma online www.arnascivico.it – sezione Concorsi. Per inviare la domande servono alcuni requisiti. Oltre ai normali requisiti per poter partecipare a un concorso pubblico, serve un diploma d’istruzione secondaria di primo grado ma anche il titolo di Operatore socio sanitario conseguito al superamento di un corso di formazione annuale.

Assunti i primi che invieranno la domanda

La UOC risorse umane provvederà a stilare una graduatoria secondo l’ordine cronologico delle domande ricevute. La graduatoria sarà poi pubblicata sul sito dell’azienda sanitaria. Chi si posizionerà in posizione utile all’assunzione firmerà un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 150 ore mensili di lavoro. L’assunto riceverà un compenso orario di 14 euro all’ora.