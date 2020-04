La leader di Fdi ospite di Casa Minutella

Il ruolo dell’Europa nell’emergenza, la partita che il Governo dovrà giocare con le istituzioni europee in chiave Mes, la situazione dell’Italia in questa crisi sanitaria ed economica. Questi i temi trattati dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenuta in videocollegamento sul nostro giornale durante la puntata di Massimo Minutella.

Un attacco scagliato contro l’Unione Europea e la Germania: “Ho sempre creduto nell’Europa dei popoli. Ma questa Europa è una cosa ben diversa. Nei giorni dell’emergenza Coronavirus abbiamo una Germania che conta i soldi che potrebbe perdere mentre noi contiamo i morti. L’Italia ora è in una posizione di forza nella trattativa, siamo un paese fondamentale per l’Europa. Conte quindi ha un grande potere contrattuale, spero se ne renda conto. Deve andare a dire che non stiamo chiedendo l’elemosina. Noi ogni anno diamo 100 miliardi di euro all’Europa, non possiamo passare per quelli che chiedono un favore: chiediamo quello che ci spetta. Se non possiamo contare sull’Europa nella tempesta, l’Europa non conti su di noi quando avrà bisogno di noi. Il Mes è una fregatura, è una trappola. Chi dice il contrario è nemico dell’Italia.”

La leader di Fdi apre invece agli Eurobond come possibile strumento di finanziamento per risollevarsi dalla crisi economica: “Possono essere una strada. La proposta di Fdi è quella di virare sui Bot patriottici a scadenza cinquantennale, non tassabili, a basso rendimento, collocati sul mercato ma la BCE deve impegnarsi ad acquistarli illimitatamente.

Per la Meloni di uscire dall’Europa non se ne parla, ma bisogna rifondarla: “Uscire Sarebbe una sconfitta, ma ci sono vie di mezzo. E’ l’Unione Europa che non può immaginare che l’Italia esca. Noi siamo per una confederazione di Stati che mantengono la propria sovranità sulla vitta dei cittadini, con l’Europa che si occupa delle grandi questioni: politica estera, immigrazione, terrorismo. Vi pare normale che abbiamo un protocollo unico sulla libera circolazione e non sulla pandemia?

Si passa a uno dei temi più discussi del momento, l’app “Immuni” con cui il Governo vorrebbe mappare gli spostamenti dei cittadini per sapere se sono venuti a contatto con un contagiato: “Gravissimo tracciare gli italiani. Non sappiamo dove finiscono i dati e chi li userà.”

Infine la crisi economica che sta investendo l’Italia nei suoi settori strategici, come la cultura e il turismo: “Fdi ha presentato proposte affinché lo Stato stanziasse fondi per la cultura e per il turismo. Ci sono intere filiere che rischiano di non aprire più. Siamo stati il primo partito a organizzare incontri in videoconferenza con settori particolarmente colpiti e siamo partiti dal turismo perché rappresenta il 13 percento del prodotto interno lordo. Siamo contenti che in Sicilia il nostro assessore al turismo, Manlio Messina, ha stanziato 50 milioni per promuovere il turismo in Sicilia attraverso l’emissione di voucher.”