in diretta domani alle 15 sul nostro giornale online e sui social

L’emergenza sanitaria e sociale determinata dal Covid19 non ferma, anzi alimenta, la polemica politica.

Lo sa bene la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si è più volte scagliata contro i provvedimenti del governo Conte.

L’ultimo suo attacco riguarda il ‘Decreto Aprile’ del quale ancora non c’è traccia. E poi, ancora, il Decreto Liquidità dalla Meloni etichettato come “bluff”.

Le denunce sulla cattiva gestione della situazione attuale da parte della presidente di Fdi, spesso lanciate a mezzo social, sono costanti.

Ebbene, potrete sentire dalla viva voce della Meloni il suo pensiero su quanto sta accadendo in Italia domani alle 15 in diretta sul nostro giornale online.

In videocollegamento insieme a Massimo Minutella ci sarà Giorgia Meloni.

Tra i temi affrontati, il lavoro delle opposizioni in questo momento di emergenza e la posizione di Meloni in merito all’atteggiamento dell’Europa nei confronti dell’Italia.

“Le chiederò anche – anticipa Minutella – il suo pensiero su come è stata affrontata la questione Covid19, parleremo della ‘ripresa’ o Fase 2 del nostro Paese ed anche del rapporto di Meloni con la Sicilia, suo nonno era infatti siciliano”.

Al videocollegamento interverrà anche Red Ronnie, il conduttore televisivo e radiofonico e critico musicale che chiederà a Giorgia Meloni quali sono le prospettive future per il settore artistico, tra i tanti danneggiati dall’emergenza in corso.

Come in occasione di ogni diretta di BlogSicilia, i nostri lettori e chi ci segue sui social, avranno la possibilità di commentare le dichiarazioni della presidente di Fdi e perché no, porre domande.

Insomma, la carne al fuoco è davvero tanta.

L’ultima polemica, in ordine di tempo, riguarda il 25 aprile: Fratelli d’Italia propone di trasformare la festa di Liberazione nella giornata per ricordare i caduti di tutte le guerre e del Covid19 con la canzone del Piave al posto di Bella ciao.

Vedremo cosa accadrà.