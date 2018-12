“Puntiamo a incardinare la manovra in aula il 27 dicembre e approvarla nel più breve tempo possibile, comunque entro il 10 gennaio in modo da evitare l’esercizio provvisorio”. Lo ha detto l’assessore all’Economia Gaetano Armao a margine della seduta dell’Ars di oggi, al termine della quale l’aula è stata rinviata a giovedì 27 dicembre alle ore 16.

Armao ha detto che il testo della manovra – che è stata approvata ieri dalla giunta – sarà trasmesso all’Ars domani.

“È stato necessario attendere fino ad ora anche per sincronizzare la manovra regionale con quella nazionale – ha proseguito Armao – che è stata definita in queste ore. Abbiamo fatto quello che non accadeva da anni, la giunta ha presentato ed approvato la manovra entro dicembre”. Nel corso della seduta di oggi l’Ars ha approvato due disegni di legge: “norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano”, e “interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000 numero 6”.