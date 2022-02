i bandi

Dall’Asp di Palermo, che assume esperti informatici e programmatori, agli esperti degli assessorati per i progetti del Pnrr, ad Adecco, che assume in Sicilia circa 100 persone. Ecco la mappa delle assunzioni sull’isola.

54 posti al’Asp di Palermo

Sono 54 posti a tempo indeterminato nella Asp di Palermo, per i quali è necessario il diploma. Pubblicato il bando peri 54 posti di programmatore. Una delle figure più ricercate dl questa stagione post pandemia. La selezione partirà ufficialmente dopo che il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Poi ci saranno trenta giorni per presentare la domanda per via telematica. Per candidarsi non è necessaria la laurea. I 54 posti sono tutti in categoria C.

Per candidarsi serve un diploma

In particolare, il bando indica fra i requisiti indispensabili il diploma di scuola secondaria di perito in Informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica oppure un altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a un corso d’informatica riconosciuto. La domanda andrà presentata accedendo alla piattaforma dedicata sul sito dell’Asia: www.asppalermo.org. Si tratta di pochi concorsi previsti in questa fase per figure tecniche o amministrative.

Assunzioni di esperti per il Pnrr

Il piano prevede di rafforzare tutti gli uffici degli assessorati Rifiuti e Territorio che si occupano di autorizzazioni e valutazione dei progetti imprenditoriali e pubblici e i Geni Civili dl tutte le province, la centrale unica di committenza regionale e le altre strutture che si occupano di appalti. Cosi il governo punta a posizionare gli 83 nuovi esperti assunti grazie ai fondi nazionali per accelerare la progettazione delle iniziative finanziare dal Pnrr. Ieri l’assessore regionale alla Funzione pubblica ha riunito la cabina di regia per iniziare a discutere con rappresentanti dei sindaci la distribuzione del nuovo personale. La bozza che ne è venuta fuori indica che 12 fra ingegneri, chimici, biologi ed esperti in procedure di appalto andranno a lavorare all’assessorato Rifiuti. Altri esperti andranno all’assessorato all’Ambiente, negli uffici che si occupano di valutazione d’impatto ambientale.

Adecco assume anche in Sicilia

Via libera a ottocento assunzioni in Adecco, specializzata nella ricerca delle risorse umane. Le assunzioni saranno distribuite su tutta Italia. Al Sud e in Sicilia sono 100 i posti a disposizione. L’obiettivo, si legge in una nota della società, è “potenziare il proprio staff interno, che conta oggi più di 2.500 dipendenti in oltre 300 filiali dislocate in 19 regioni italiane”. Le selezioni si concentrano sulla ricerca di 3 differenti figure: responsabile di selezione e servizio, responsabile commerciale e consulente d’azienda. Si tratta di figure professionali che, secondo il gruppo, “avranno un ruolo fondamentale nel favorire l’interrelazione tra chi offre e chi cerca lavoro, supportando concretamente aziende, lavoratori e candidati nel raggiungimento di obiettivi di business, professionali e personali”