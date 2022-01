Il dolore

“Non conoscevo Sofia, se non di vista. Ma Termini non è una città grandissima e, alla fine, basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia. Capisco bene, dunque, come si sente tutta la città in questo momento: stordita, incredula, impotente. Sofia era giovanissima, bellissima”. Sono le parole del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, dopo la sciagura che si è abbattuta sulla città. La donna, 25 anni, è morta ieri dopo un malore. Sul corpo della ragazza morta è stata disposta autopsia.

Lutto cittadino a Termini

Sofia, come sottolinea la prima cittadina, “lascia una bambina e un’intera comunità nel dolore”. Intanto l’amministrazione termitana ha reso noto che nel giorno del suo funerale sarà proclamato il lutto cittadino. “A nome di tutta Termini Imerese mando un abbraccio ai familiari di Sofia. Mando un bacio a te Sofia, ovunque tu sia”.

La morte della venticinquenne ha lasciato nello sconforto l’intera comunità che nella giornata di oggi l’ha ricordata con messaggi ricchi di amore e di dolore. La ragazza era madre di una bambina di soli 2 anni. Non sono ancora chiare le cause del decesso.

I messaggi sui social

Tanti i messaggi di cordoglio e dolore sui social network. “Ciao Sofì – scrive un’amica che ricorda i momenti del passato – brutta frase da scrivere… Ci siamo conosciute da bambine solamente all’età di 4 anni frequentando La stessa scuola e classe della materna… fino al quinto anno di elementare. Ricordo quando ci invitavi a casa tua felice di festeggiare il tuo compleanno. Abbiamo condiviso tanti momenti, anche se da piccole, insieme. Ogni volta che ci vedevamo, fino a qualche giorno fa al bar dove tu lavoravi, era sempre festa per noi. Fai buon viaggio e riposa in pace… e veglia sulla tua piccola bellissima bimba”. “Cara Sofì, Resterai nel mio cuore. Avevo trovato una collega e un’amica dolce, piena di gioie, gentile , amorosa! Non dimenticherò mai il tuo sorriso. Proteggi la tua bimba da lassù, dagli la forza che avevi tu. Sentite condoglianze alla famiglia”.