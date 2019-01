il 6 gennaio all'auditorium rai di palermo

Dopo il successo riscosso in tour negli Stati Uniti, Silvia Vaglica torna nella sua Sicilia per presentare il suo cd d’esordio: Franz Liszt – Bonifacio Maria Krug, Gli Abati nella Musica, opere sacre per pianoforte, da Novembre distribuito in tutto il mondo dalla casa discografica Tactus.

Il progetto nasce quando il monaco benedettino, Fabrizio Messina Cichetti, suggerì alla giovane pianista di riproporre al pubblico i brani dell’Abate Bonifacio Maria Krug.

Le sei composizioni inedite dell’abate Krug, vissuto nella seconda metà del 1800, delineano ed illustrano alcuni momenti chiave della vita di Gesù, dalla nascita alla resurrezione; in essi si passa da momenti di ossessivo lirismo a momenti di impegno tecnico molto simili al pianismo listziano; per questo motivo durante lo studio e l’approfondimento, Silvia sentì sempre più naturale l’esigenza di accostare questi brani alla musica pianistica sacra di F. Liszt.

L’idea di esplorare questo repertorio venne in seguito sottoposta all’attenzione del produttore artistico/discografico Roberto Terranova, il quale ne colse l’importanza e si dedicò alla realizzazione ed alla registrazione del cd utilizzando le più moderne tecniche di produzione musicale.

Silvia Vaglica è una vera eccellenza siciliana: diplomata giovanissima in pianoforte e musica da camera con lode e menzione d’onore al conservatorio di Palermo, presenta un ricco curriculum artistico, vantando numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. La sua naturale curiosità musicale e l’amore per la ricerca la portano a suonare un ampio e variegato repertorio di generi musicali,

La presentazione, organizzata dall’associazione Polifonie d’arte, si svolgerà domenica 6 gennaio alle 18, presso l’Auditorium Rai di Palermo (viale Strasburgo 19) durante la quale interverranno la prof.ssa Anna Tedesco docente di storia della musica e musicologia, Dipartimento di scienze umanistiche, Università di Palermo e il prof. Roberto Terranova, docente del Laboratorio di Produzione Musicale, D.A.M.S, Università di Palermo. La giovane pianista eseguirà alcuni brani tratti dal cd.