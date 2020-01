In attesa di lavori di riqualificazione più ampi

La piazza di Mondello si rifà il look. Sono iniziati ieri i lavori di sistemazione dei nuovi arredi nella piazza della borgata marinara di Palermo, coordinati dall’Assessorato al Decoro Urbano guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone.

Si tratta di un primo intervento in vista di lavori più ampi lungo le vie e nella piazza che avranno l’obbiettivo di rendere più accogliente la borgata a visitatori e turisti.

“In attesa che gli uffici portino a compimento la progettazione della riqualificazione complessiva della piazza– afferma il sindaco Orlando – è importante che da parte dell’Assessorato si sia dato il via ad un primo intervento, con l’installazione di nuove panchine e fioriere cui si aggiungeranno altri piccoli miglioramenti prima dell’estate.”

Il presidente della Commissione consiliare per le attività produttive Ottavio Zacco ha sottolineato la necessità di “avviare un dialogo con i commercianti e i residenti per programmare la pedonalizzazione in vista della prossima stagione, strumento fondamentale per il rilancio economico e turistico della borgata.”