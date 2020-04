La prefettura di Palermo si illumina con il tricolore (FOTO)

Ignazio Marchese di

01/04/2020

Da ieri la prefettura di Palermo in via Cavour è illuminata con il tricolore. Ogni sera, per due settimane, sulla facciata dello storico edificio a Palermo, splenderanno i colori italiani. Sono diversi i palazzi delle istituzioni di Palermo che si illumineranno con i colori della bandiera per sottolineare, dal capoluogo dell’Isola, “uno spirito coeso e unitario dell’intera nazione nella lotta al coronavirus“.

