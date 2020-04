Le luci accese ogni sera, per due settimane

Da ieri Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, è illuminato con il tricolore. Ogni sera, per due settimane, sulla facciata dello storico edificio di piazza Indipendenza, a Palermo, splenderanno i colori italiani. Una decisione voluta dal governatore Nello Musumeci per sottolineare, dal capoluogo dell’Isola, “uno spirito coeso e unitario dell’intera nazione nella lotta al coronavirus“.

L’iniziativa e’ resa possibile, in forma gratuita, da Vincenzo Montanelli, responsabile della rete di operatori inerenti al Settore organizzativo Pro. Analoga iniziativa è stata adottata anche dall’Assemblea regionale siciliana per quanto riguarda Palazzo dei Normanni, sulla cui facciata risplende il tricolore da qualche giorno, così come ricordato dal presidente del Parlamento regionale, Gianfranco Miccichè, nel corso della seduta di ieri.