L'iniziativa #Pfenoicisiamo

In prima linea e vicino alla popolazione per garantire l’igiene pubblica, il decoro e il benessere.

Questa è la “missione” che da oltre trent’anni svolge PFE, erogando servizi di cleaning, sanificazione ambientale, assistenza sanitaria e anche facility management, ossia il complesso dei servizi di supporto degli Enti pubblici e delle aziende private così che ciascuno possa concentrarsi sulle proprie attività.

Oggi più che mai, per contribuire a contenere la diffusione del virus Covid-19, stare accanto al personale medico e paramedico in oltre 40 strutture ospedaliere ed RSA dislocate in varie zone d’Italia, è motivo di grande orgoglio per tutta la PFE.

Donne e uomini che ogni giorno sono impegnati sul campo, al massimo delle loro capacità per sanificare tutti gli ambienti in cui operano. E’ attualmente in corso una grande attività di coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane, perchè prima di tutto PFE è “un’azienda fatta di persone” ed ogni singolo collaboratore ha un grande valore per il nostro team.

Questa attività è stata denominata #PFEnoicisiamo e, con l’impiego dei nostri canali social, ogni cantiere invia le immagini più significative che testimoniano la passione e l’abnegazione di ognuno nel compimento delle proprie mansioni, divenute di fondamentale importanza per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

“#PFEnoicisiamo è una realtà, un modo di pensare e di vivere il nostro lavoro – dichiara Salvatore Navarra Presidente del CdA di PFE – La Società sta affrontando l’emergenza con uno spirito battagliero senza eguali. Siamo tutti consapevoli della criticità della situazione ma allo stesso tempo siamo forti del ruolo strategico che abbiamo. In questo momento siamo vicini alle Istituzioni e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea, mi riferisco al personale medico/ sanitario ed alla Protezione Civile in primis – continua Salvatore Navarra – Sappiamo che sono

state avviate iniziative di raccolta fondi e anche noi abbiamo voluto aderire con una donazione sia alla Regione Siciliana ed alla Protezione Civile per la raccolta ‘Aiuta chi ti Aiuta’che alla Regione Lombardia sostenendo l’iniziativa ‘Il Tuo Aiuto è Prezioso’, che si somma alle prestazioni ordinarie e straordinarie di sanificazione che ogni giorno, i nostri coraggiosi collaboratori, realizzano nei pronto soccorso e nei reparti dei nostri ospedali, affiancando medici e infermieri, condividendone ansie e paure e con il sostegno di tutta la grande famiglia PFE”.