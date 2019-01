La polemica

“Il tema dell’accoglienza è un tema importante e non può essere ridotto a una mera propaganda, passando per “scafisti” della politica. E la mia storia ne è la prova, con fatti concreti e non a parole”. Lo scrive Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile in un post su Facebook.

“Dubito che il Presidente della Repubblica, essendo stato giudice della Corte Costituzionale, abbia potuto firmare una legge incostituzionale, al di là della condivisibilità. Ritengo piuttosto che si tratti dell’ennesima trovata di Orlando per sfuggire dalle responsabilità, scaricando di fatto la scelta sui dirigenti del Comune – prosegue -. Essendo Palermo nelle ultime posizioni della classifica delle città italiane per vivibilità, è ormai chiaro a tutta Italia che il sindaco non lo sa fare e usa questo argomento per depistare”.