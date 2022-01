Tante iniziative

La Sicilia non perde la memoria della Shoah e rende omaggio alla Giornata della Memoria. Sono numerosi gli eventi legati al ricordo del genocidio nazista. A Palermo, dove è stato installato il “Vagone della Memoria”, e in tante altre città siciliane è stato celebrato il ricordo dell’Olocausto del popolo ebreo.

Per Musumeci è stata “lezione universale”

Per il presidente della Regione Musumeci la Giornata della Memoria “riafferma i valori di una lezione universale: le discriminazioni di ogni tipo, la dignità umana calpestata, la ferocia di uomini contro uomini sono il brodo di coltura di tragedie immani che, ancora oggi, si ripetono nel mondo”. Secondo il governatore, “il ricordo di quanto accaduto settantasette anni fa è doveroso e necessario per opporre gli anticorpi della ragione al delirio che produsse l’orrore di Auschwitz”.

Nel Capoluogo il “Vagone della Memoria”

A Palermo, in via Messina Marine, la commemorazione legata alla Giornata della Memoria a cui hanno preso parte il sindaco Leoluca Orlando, il prefetto Giuseppe Forlani, il segretario dell’Anpi Angelo Ficarra e i vertici delle Forze dell’ordine. In via Messina Marine, davanti al “Vagone della Memoria”, un vagone di un modello simile a quelli utilizzati per il trasporto dei deportati nei campi di sterminio nazisti, è stato osservato un minuto di silenzio. Il giornalista Leone Zingales ha ricordato le figure di tre siciliani che sono stati deportati: la professoressa Maria Di Gesù, l’operaio Liborio Baldanza, e Giuseppina Panzica, la casalinga di Caltanissetta, moglie di un sottufficiale della Guardia di finanza in congedo, alla quale è stata intitolata una strada nel capoluogo nisseno.

Ricordato il genocidio nazifascista

“Palermo, città dei diritti, non dimentica – ha detto Orlando -. Oggi l’Amministrazione comunale ha ricordato il genocidio nazifascista davanti al vagone della memoria, nel Giorno della Memoria. Il ricordo va alla nostra Carta costituzionale democratica che è strumento fondamentale per evitare il ripetersi di tali violenze. La Shoah fu l’ennesima persecuzione contro il popolo ebraico, ma fu anche la persecuzione contro coloro i quali sentivano il bisogno di esprimere liberamente le proprie opinioni e di decidere come vivere la propria vita”.

A Caltanissetta 7 medaglie d’onore

Tantissime altre sono le manifestazioni siciliane in occasione del Giorno a Caltanissetta il prefetto consegna sette medaglie d’onore ai familiari di ex internati militari italiani deportati nei campi di prigionia e di lavoro forzato durante la Seconda Guerra mondiale. Gli insigniti con il riconoscimento del Presidente della Repubblica sono: Gaetano Raimondi (San Cataldo), Francesco Mauceri (Niscemi), Rosario Cammarata (deceduto in Germania), Gaspare Burgio, Pietro Cutaia, Francesco e Gaetano Mirisola (di Riesi). Queste ultime sono state richieste dall Anpi di Riesi sezione Gaetano Butera guidata da Giuseppe Calascibetta.

Un concerto al Teatro Massimo di Palermo

E al Teatro Massimo di Palermo con un concerto di musica da camera che rende omaggio alla Giornata della Memoria in Sala grande si apre la Stagione 2022 dei Concerti del Teatro Massimo con un programma di musiche di Alfred Schnittke, Max Bruch, Ciprian Porumbescu, Fritz Kreisler, Jacob Gade e della tradizione klezmer.