Il cordoglio

“Oggi con la scomparsa del maestro Ennio Morricone se ne và una parte dell’italia musicale fatta di tante colonne sonore per i maggior film di tantissimi registi come Sergio Leone,Tornatore e tanti altri.Voglio ricordare anche che Morricone è stato anche protagonista musicale in alcuni film dei nostri attori siciliani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con nel 1962 “I motorizzati”regia di Camillo Mastrocinque;nel 1964 “I maniaci” regia di Lucio Fulci;sempre nel 1964 “I due evasi di Sing Siing” regia di Lucio Fulci e nel 1976 “Todo modo” regia di Elio Petri con solo la participazione di Ciccio Ingrassia” Così Giuseppe Li Causi storico di Franco e Ciccio ricorda il maestro Ennio Morricone scomparso a 91 anni.

“È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa del maestro Ennio Morricone, icona indiscussa della cultura e della musica a livello internazionale. Morricone ha saputo narrare attraverso la musica indescrivibili emozioni, accompagnando alcune delle pellicole fra le più acclamate della storia del cinema. Restano indimenticabili le sue esibizioni a Palermo, anche al Teatro Massimo e al Verdura con il coro del Teatro. Siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti gli estimatori di questo grande artista contemporaneo” hanno sottolineato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla CulturE, Adham Darawsha.

“La musica della cinematografia italiana, mondiale, non sarà più la stessa, Ennio Morricone, cittadino onorario di Bagheria lascia un vuoto incolmabile, il suo genio musicale, la sua maestria, il suo estro e la sua forza mancheranno a tutti. E’ un pezzo della storia di Bagheria che se ne va” è quanto dichiara il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli.

Il comune di Bagheria conferì la cittadinanza onoraria a Ennio Morricone, colonna sonora del cinema italiano degli ultimi sessant’ anni, durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale nel 2006. La seduta fu straordinaria anche per la sede nella quale si svolse, vale a dire Villa Cattolica, sede del museo permanente dedicato a Renato Guttuso, che ospita all’esterno la tomba del grande pittore siciliano. Il legame tra Morricone e Bagheria è nato quando, oltre 20 anni fa, il maestro compose la colonna sonora di “Nuovo cinema Paradiso” che avrebbe consacrato Peppuccio Tornatore con l’ Oscar. Da allora Morricone ha composto tutte le colonne sonore dei film del regista bagherese.