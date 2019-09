Saranno in ventiquattro a sfilare

Le miss sfilano a Bagheria. Si svolgerà a villa Cattolica, il prossimo 29 settembre, alla presenza del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e dell’assessore allo Spettacolo Maurizio Lo Galbo, la seconda tappa provinciale 2019/2020 di Miss Mondo.

In passerella saranno 24 le ragazze in gara, che concorreranno per il titolo da finaliste provinciali.

Una giuria, composta da tutti i sindaci del comprensorio, Altavilla, Santa Flavia, Ficarazzi e Casteldaccia, eleggerà la finalista provinciale.

Garanzia di uno spettacolo che, come sempre caratterizza gli eventi del concorso, in un binomio perfetto tra bellezza e cultura che si fondono, l’evento è realizzato sotto la direzione artistica dell’agente provinciale Cetty La Motta.

A presentare lo spettacolo Sara Priolo; presenti alla serata gli agenti interregionali che da molti anni gestiscono il concorso su Sicilia e Calabria .

L’evento “Miss Mondo” ha un forte impatto turistico/economico sul territorio, un impatto di cui beneficiano le attività commerciali coinvolte, le strutture ricettive della zona interessata dalla manifestazione, e così come riscontrato in tutte le edizioni del Concorso.

“Sono entusiasta di poter accogliere questo evento nel territorio Bagherese – afferma l’assessore allo Spettacolo Maurizio Lo Galbo -, poiché convinti che queste iniziative portino lustro ai nostri Beni Culturali e alla nostra città”.

Lo spettacolo, avrà inizio alle 21, con ingresso libero al pubblico.