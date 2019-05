L'incontro domani alle 10

Un momento di confronto e dialogo sulla situazione dei call center in Sicilia, a Palermo per discutere sulle ripercussioni a livello locale dell’Accordo quadro nazionale sottoscritto a febbraio.

L’incontro, in programma domani al teatro Garibaldi alle 10 è voluto dall’amministrazione comunale sarà presenziato dal sindaco Orlando e dall’assessore al Lavoro Giovanna Marano.

“Confidiamo nella disponibilità al dialogo di tutti gli attori coinvolti nel settore telecomunicazioni-ha detto il sindaco Leoluca Orlando – per questo abbiamo voluto promuovere questo momento di dialogo e condivisione, consapevoli dell’importanza del settore Call Center nel nostro territorio”.

Saranno presenti Asstel (l’associazione che rappresenta le aziende di telecomunicazioni in Confindustria), i rappresentanti delle imprese operanti nel territorio palermitano, le organizzazioni sindacali, e tutti coloro che occupano il settore ( 20.000 addetti in Sicilia, di cui circa 4.500 a Palermo).