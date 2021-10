La sparatoria di Cinisi, il giovane che ha sparato risponde al gip: “Volevo spaventarli”

Ignazio Marchese di

12/10/2021

“Volevo solo spaventarli. Non volevo fargli male. Ma uno dei due fratelli ha dato un pugno alla mia fidanzata”. Vincenzo Carlo Darrica, 19 anni, ha ammesso di avere sparato ai due fratelli Emanuele e Roberto Bozzo alle quattro di domenica scorsa a Cinisi nei pressi di un distributore di benzina nel corso principale del paese. “Spero che si salvi” ha ribadito Darrica, assistito dall’avvocato Maurilio Panci, ha risposto a buona parte della domande del gip Clelia Maltese, che dovrà decidere se convalidare il provvedimento e se lasciare in carcere l’indagato, come richiesto dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Chiara Capoluongo, che coordinano le indagini dei carabinieri. Prima una rissa in piazza a Terrasini. Uno scontro tra l’attuale fidanzata del fermato e la sua ex, imparentata con i fratelli feriti. La lite tra due ragazze, l’ex e l’attuale fidanzata prima si sono insultate poi sono arrivate alle mani. Secondo quanto ha raccontato Darrica, Roberto Bozzo avrebbe colpito la fidanzata. A questo punto l’indagato avrebbe deciso di prendere la pistola in macchina che ha detto di avere trovato in precedenza. Al ritorno non ha trovato nessuno, ma i carabinieri che avevano sedato la rissa. Darrica è andato in giro a cercare di due fratelli. Li ha trovati nel distributore e ha fatto fuoco. Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori non escludono che dietro alla sparatoria ci possa essere in realtà ben altro che una discussione a sfondo passionale e soprattutto ipotizzano che il giovane possa aver avuto dei complici.

