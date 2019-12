Interventi dei militari di Aci Sant'Antonio e Misterbianco

I carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza il 44enne Marcello Santitto e la 35enne Grazia Simona Nicolosi, entrambi di San Giovanni La Punta (Ct), accusati di furto aggravato in concorso.

Grazie ad una segnalazione telefonica pervenuta al 112, i militari di pattuglia sono potuti intervenire tempestivamente nei pressi del supermercato della catena Conad di via Marchesana per ivi bloccare la coppia che cercava di guadagnarsi la fuga con della merce (prodotti dolciari ed alcolici) appena rubata dagli scaffali dell’esercizio commerciale.

La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati portati ai domiciliari.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Alessandro Costa, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Ha praticato in piena notte un buco nella rete metallica posta a protezione dell’area di scarico merci dell’esercizio commerciale “Metro Italia Cash and Carry” di corso Carlo Marx per accedervi e rubare casse di champagne e altri superalcolici.

A sorprenderlo militari di pattuglia i quali, notando il buco nella recinzione, sono entrati dentro e lo hanno arrestato.

La merce è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del centro commerciale.