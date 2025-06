Prende il via la stagione estiva 2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana con due serate d’eccezione in programma sabato 21 giugno a Capo d’Orlando (Villa Piccolo) e domenica 22 giugno a Palermo (piazza Ruggiero Settimo).

A inaugurare l’estate musicale sarà un appuntamento dedicato ai colori e ai ritmi della Spagna, sotto la direzione della maestra russa Alevtina Ioffe, con protagonista il celebre chitarrista Pablo Sainz-Villegas, considerato l’erede di Andrés Segovia.

Il programma: un omaggio alla Spagna musicale

Il concerto si apre con la Rapsodia spagnola di Maurice Ravel, raffinato omaggio al folklore iberico, composto tra il 1907 e il 1908. I quattro movimenti – Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria – evocano luci, ombre e vitalità della tradizione spagnola attraverso l’inconfondibile tavolozza orchestrale del compositore francese.

A seguire, il momento più atteso della serata: l’esecuzione del Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, affidata alla chitarra solista di Pablo Sainz-Villegas, il cui tocco elegante e virtuosismo hanno incantato platee di tutto il mondo. Composto nel 1939, il concerto è diventato un simbolo della musica spagnola del XX secolo, celebre soprattutto per il suo struggente Adagio.

La seconda parte del concerto ci porta nel cuore della Russia romantica che guarda alla Spagna: due Ouverture spagnole firmate da Michail Glinka, il “padre della musica russa”. Il Capriccio brillante sulla Jota aragonese e il Souvenir d’une nuit d’été à Madrid trasformano le danze popolari spagnole in paesaggi orchestrali vivacissimi.

A chiudere la serata, un salto in Italia con una delle sinfonie più amate dal pubblico: l’ouverture de La gazza ladra di Gioachino Rossini, con il suo celebre incipit a rullo di tamburo e una travolgente energia teatrale.

Pablo Sainz-Villegas: un talento mondiale alla chitarra

Il chitarrista spagnolo Pablo Sainz-Villegas, classe 1977, è considerato il principale ambasciatore della chitarra classica nel mondo. Primo solista alla Carnegie Hall dai tempi di Segovia, si è esibito con le più grandi orchestre (Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, San Francisco Symphony) e in contesti straordinari come il Santiago Bernabéu Stadium davanti a 85.000 spettatori. È fondatore della ONG “Strings in Common” e direttore del La Rioja Festival. Il suo ultimo lavoro discografico, The Blue Album, è uscito per Sony Classical.

Alevtina Ioffe: talento e leadership al femminile

Sul podio ci sarà Alevtina Ioffe, una delle più interessanti direttrici d’orchestra della nuova generazione. Attualmente principale ospite della Staatskapelle Weimar e futura direttrice dell’Opera di Berna, ha già lavorato con teatri e orchestre di livello internazionale, tra cui la Komische Oper di Berlino, l’Opernhaus di Zurigo e l’Orchestre National de Lyon. Per la Sinfonica Siciliana ha già diretto recentemente anche il concerto al Teatro Antico di Taormina per il 70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina.

Biglietti e info utili

Capo d’Orlando – Villa Piccolo (21 giugno): ore 21. Posto unico € 5 su prenotazione (tel. +39 3806488015).

Palermo – Piazza Ruggiero Settimo (22 giugno): ore 21. Biglietto intero € 10, ridotto € 5 (studenti, under 16, abbonati, disabili con accompagnatore).

Botteghino Politeama Garibaldi – Palermo

Orari: mar-ven 9.30–14.30, sab-dom 9–13

Tel. 091 6072532/533

Email: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Online: www.vivaticket.com – www.orchestrasinfonicasiciliana.it

Luogo: Villa Piccolo , S.S. 113, km 109, CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Orchestra sinfonica siciliana

Link: www.orchestrasinfonicasiciliana.it

