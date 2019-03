Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile di Palermo attraverso l’analisi dei tabulati e degli sms tra i clienti di Francesco Manzella, l’uomo di 34 anni che dopo furti e rapine aveva iniziato a spacciare cocaina.

Questa notte i poliziotti, diretti dal capo della Mobile Rodolfo Ruperti, hanno fermato Pietro Seggio, 42 anni, gestore di una pizzeria in via Molara. Manzella pretendeva i soldi di un debito contratto dal commerciante e all’appuntamento, dopo un sms notturno, come ha raccontato la moglie della vittima, Manzella ha trovato l’assassino che gli ha esploso un colpo alla nuca.

L’omicidio è avvenuto lo scorso 17 marzo, a due passi dal carcere Pagliarelli. Il fermo è stato disposto dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal pm Giovanni Antoci.