le informazioni per muoversi nel centro città

La Polizia Municipale di Palermo rende noto che con l’ordinanza n. 359 emessa oggi, sono state introdotte delle limitazioni alla circolazione veicolare durante la visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese.

Piazza Indipendenza sarà inibita al transito veicolare per cui nelle seguenti strade dalle ore 07,00 di sabato 23.03.2019 e sino a cessate esigenze, i veicoli provenienti da:

via Pitrè saranno deviati all’incrocio con Pindemonte in direzione via Cipressi e via Danisinni;

Corso Alberto Amedeo verranno deviati per piazza Peranni;

via Colonna Rotta verranno indirizzati per corso Alberto Amedeo in direzione tribunale;

via Gen. Cadorna verranno deviati per via Mongitore;

Inibizione dell’accesso in via Re Ruggero all’intersezione con corso Tukory.

Per sabato 23 e domenica 24 Marzo 2019, si invita la cittadinanza ad un uso estremamente moderato del veicolo privato privilegiando l’uso del mezzo pubblico e di veicoli a due ruote.-