analizzata la fascia oraria 8-20

“Non vi sono le condizioni per una una sospensione alle limitazioni agli accessi veicolari“. Lo dice una relazione inviata all’assessore alla Mobilità Giusto Catania dall’ufficio di Mobilità Urbana del Comune di Palermo. In base al documento, che analizza in particolare i flussi di traffico veicolare, al varco di via Roma, non vi sarebbero le condizioni per decretare lo stop alla zona a traffico limitato.

La relazione prende in esame i dati del biennio 2018/20 ed è aggiornata al 10 dicembre 2020. “In funzione dei flussi di ingresso nella ZTL si ritiene, che in atto non sussistano le condizioni per una sospensione alle limitazioni agli accessi veicolari”, si legge nel documento.

E’ stata analizzata la fascia oraria 8 -20, in considerazione del fatto che l’accesso alla ZTL nelle ore serali e notturne risulta in atto libero e senza restrizione in linea con le disposizioni emesse dal Governo Nazionale in tema di lotta al Coronavirus Covid 19. In particolare lo studio dei flussi si è concentrato sul varco di Via Roma essendo il più trafficato dei 5 varchi esistenti e pertanto quello che può fornire la risposta più esauriente in termini di controllo dei flussi veicolari.

Dall’analisi dei dati dei flussi veicolari, forniti dal sistema di controllo del varco di accesso alla ZTL di via Roma, si è accertato che il livello del deflusso veicolare nelle giornate feriali, durante la prima parte dell’anno 2020 e nel periodo, compreso tra il 12 marzo e il 3 agosto, di sospensione delle limitazioni di accesso alla ZTL, è stato notevolmente al di sotto della media rispetto ai due anni precedenti.

Quello che emerge dai dati è che subito dopo la fine del lock-down e durante il periodo agosto- dicembre 2020 i livelli di flusso veicolare sono stati ben al di sopra della media degli anni precedenti con picchi superiori a 16.000

veicoli/giorno. Nel periodo novembre/dicembre 2020 si evidenzia addirittura un forte trend di crescita dei

valori (linea rossa tratteggiata) nettamente superiori al biennio precedente.

I rilievi effettuati dalle 5 telecamere poste ai varchi di accesso di via Roma, via Gagini, Piazza Verdi, Porta Felice e Porto Salvo parlano chiaro secondo la relazione e non vi sarebbe alcun motivo per cui si rende necessario uno stop al provvedimento che limita l’accesso al perimetro della ztl.