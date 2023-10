Valore del bottino di quasi mille euro

I ladri hanno preso di mira l’hotel Casena dei Colli in via Villa Rosato a Palermo. Sono state rubate decine di bottiglie di alcolici e una macchina per caffè e cappuccini del valore di quasi mille euro dall’albergo nella zona di San Lorenzo. Le indagini sono condotte dalla polizia. Alcune settimane fa un altro furto era avvenuto nel circolo del tennis Tc2. I ladri si sono portati via ombrelloni, frigoriferi, ventilatori e altre attrezzature che vengono utilizzate nell’area dedicata agli eventi della struttura sportiva. A constatare il furto sono stati i titolari che hanno chiamato la polizia. Nel colpo in albergo sono entrati in azione due uomini, forse tre. Si sono intrufolati in un magazzino separato dalla struttura principale portando via intere scatole di preziosi liquori, birre artigianali e l’apparecchio professionale utilizzato per preparare il caffè.

L’allarme del custode

Ad accorgersi di ciò che stava accadendo e a lanciare l’allarme è stato il custode della struttura ricettiva che, attirato da alcuni rumori sospetti a quell’ora della notte. E’ uscito e ha visto due persone che scavalcavano e riuscivano a fuggire dopo aver caricato la refurtiva a bordo di qualche mezzo. Poco dopo la telefonata al 112 sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo che hanno eseguito i rilievi, acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Il precedente nel maggio scorso

Sempre all’hotel Casena dei Colli, a maggio scorso, era stato rubato il furgone con le attrezzature che la cantante Meg e il suo gruppo avrebbero dovuto utilizzare per un concerto in città. L’ex componente dei 99Posse aveva denunciato in commissariato e sui social l’accaduto che metteva a rischio il live previsto per quella stessa sera ai Candelai. Dopo l’appello però gli agenti del commissariato San Lorenzo erano riusciti a ritrovare il mezzo con tutta l’attrezzatura nella zona di Cardillo, garantendo così l’esibizione dell’artista napoletana.

