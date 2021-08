Le temperature rimangono alte ma niente ondate di calore

Non sono previste ondate di calore ma le temperature rimangono alte

Previsti fino a 38 gradi a Catania, 39 nel Siracusano, 36 a Messina, 34 a Palermo

Si riduce, però, il rischio incendi nell’isola

L’afa molla leggermente la presa sulla Sicilia anche se il caldo estivo rimane con valori piuttosto alti e punte vicine ai 40 gradi nel Siracusano. Tuttavia, per la giornata di domani, giovedì 26 agosto non sono previste ondate di calore nelle tre città campione. Lo si apprende dall’avviso 185 della protezione civile regionale che informa anche sul rischio incendi.

Il quadro Meteo nell’isola

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti deboli dai quadranti occidentali, con locali rinforzi sulla Sicilia sud-orientale. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in aumento su Sicilia nord-orientale; massime localmente elevate sulle zone interne e pianeggianti della Sicilia meridionale.

Temperature alte ma niente ondate di calore

Benché le temperature percepite indicate siano alte, soprattutto a Catania, il bollettino non riporta alcun’allerta relativa alle ondate di calore. Temperature percepite fino a 38 gradi a Catania, poi 36 a Messina, 34 a Palermo.

Ma farà molto caldo anche nelle altre località. Nel Siracusano sono previste punte fino a 39 gradi. Valori meno “estremi” nel Nisseno, previsti 34 gradi, 33 gradi nel Ragusano e nell’Agrigentino, 31 nell’Ennese, 29 nel Trapanese.

Preallerta arancione per gli incendi

Si riduce il rischio e la pericolosità di incendi in Sicilia. Preallerta arancione in tutta la regione mentre in sette province la pericolosità è media. Nelle altre due, nell’Agrigentino e nel Trapanese questa scende ad un livello basso.

Incendio minaccia Blufi

Le fiamme partite dallo svincolo Irosa hanno percorso diversi ettari e sono arrivate a Blufi. Il borgo è minacciato dalle fiamme che hanno già raggiunto il santuario.

Le fiamme sono alimentate dal vento che ha spinto il rogo fin vicino alle abitazioni. Stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Petralia, di Termini Imerese e di Palermo, con l’ausilio degli elicotteri e canadair. In azione anche le squadre dei forestali.

Una casa di campagna in via Turistica è andata in fiamme ed una persona svenuta è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Per tutto il giorno fino a quando è stato possibile hanno sorvolato la zona canadair ed elicotteri. Adesso gli ultimi focolai vengono gestiti dalle squadre antincendio da terra.

Per venerdì 27 temperature in calo

Per il 27 agosto le temperature dovrebbero subire una flessione. Non è prevista nessuna ondata di calore. Lo stesso avviso della protezione civile regionale, infatti, indica valori in flessione nelle tre città principali dell’isola. A Catania sono previsti 36 gradi, 33 gradi, invece, a Palermo ed a Messina.

Ed anche nelle altre città, le temperature dovrebbero calare di qualche grado.