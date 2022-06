Roberto Lagalla e Rossana Cannata, risultati vincenti alle amministrative rispettivamente a Palermo e Avola libereranno due posti all’Assemblea regionale, dove i due neo sindaci siedono come deputati regionali. Chi sarà a subentrare ai due neo sindaci?

Il sostituto di Lagalla

A subentrare a Lagalla potrebbe essere l’attuale sindaco di Bagheria Roberto Tripoli. Questi però difficilmente accetterebbe il ruolo di deputato visto che a Bagheria ha ancora da completare due anni di mandato da sindaci. A seguire, in lista, Roberto Clemente.

Chi prende il posto della Cannata

Alla successione di Rossana Cannata è invece destinato il già deputato e assessore regionale di Siracusa Edy Bandiera, per cui si tratterebbe di un ritorno tra gli scranni di Sala d’Ercole.

La proclamazione di Lagalla

Intanto dopo l’elezione a larga maggioranza, è tempo di proclamazione per il neo sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Lunedì 20 giugno, alle 9 a Palazzo delle Aquile si svolgerà la cerimonia. Intanto però dentro i partiti è già iniziata l’operazione di assestamento in cui si contano vincitori e vinti.

Lagalla scaramantico

Da questa verifica, già ben presente in testa ai maggiorenti, discendono tutti gli assetti della prossima giunta a Palermo. Il neo sindaco Roberto Lagalla si insedierà lunedì mattina alle 9. Gli avevano proposto di anticipare la procedura a domani, venerdì 17. Figurarsi se uno scaramantico come lui poteva accollarsi l’avvio del quinquennio in una data maledetta come questa. Lunedì 20, tutto più sereno. Da quel momento il suo ruolo diventerà operativo potendo firmare ordinanze e muoversi da capo dell’amministrazione, sebbene ancora senza colonnelli.