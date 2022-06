Il primo cittadino: "La gente chiede normalità"

“Troppa spazzatura, erbacce e poca illuminazione: ho sollecitato Rap ed Amg ad intervenire”: queste le parole del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, oggi presente allo Sperone per l’inaugurazione di un parco giochi nei pressi del passaggio De Felice Giuffrida. Aree verde recuperata grazie al contributo del Rotary Club Palermo Libertà. All’interno della struttura, è stato posizionato un nuovo prato verde. Cambiati anche gli scivoli, con l’inserimento di un cavallo a dondolo e di alcune altalene. Un luogo destinato alle famiglie e ai bambini del quartiere, per dare nuovi spazi dove trascorrere il proprio tempo libero.

L’inaugurazione del nuovo parco giochi

Un’operazione di riqualificazione che il sindaco Roberto Lagalla promuove ed incentiva. Ciò per superare le criticità a cui devono far fronte i residenti delle periferie del capoluogo siciliano. “Grazie ad un progetto di riqualificazione – ha dichiarato il sindaco – è stata recuperata un’area abbandonata che ha permesso di restituire alle famiglie e ai bambini uno spazio fruibile e sicuro. Queste iniziative sono preziose e permettono di ridare speranza ad un quartiere lasciato solo per troppo tempo“. Una presentazione alla quale erano presenti diversi consiglieri della II Circoscrizione e la prima dei non eletti di Fratelli d’Italia Teresa Leto, che attende di conoscere il suo destino in base ai movimenti causati dal toto Giunta e dai futuri appuntamenti elettorali regionali e nazionali.

Lagalla sull’emergenza periferie: “Ho sollecitato Rap ed Amg ad intervenire”

Dalla felicità per l’inaugurazione del parco giochi, il primo cittadino passa all’analisi ben più triste della situazione dei quartieri popolari. Nel suo giro condotto fra Sperone e Brancaccio, Lagalla non trae un bilancio positivo, chiedendo un maggiore sforzo alle società partecipate del Comune. “Ho osservato cumuli di spazzatura ed erbacce ad ogni angolo. La gente chiede la normalità, chiede che l’illuminazione notturna delle strade sia garantita, ad esempio. A riguardo, ho subito sollecitato RAP e AMG per intervenire tempestivamente. Sarò inflessibile sui tempi, perché è impensabile che rallentamenti nei servizi determinino sofferenze per i cittadini”.

Ripulite alcune strade dello Sperone

Tra le zone ripulite dai rifiuti anche via Padre Annibale Maria di Francia e via Epifanio Li Puma. Zone di cui ci eravamo occupati qualche giorno fa insieme al consigliere di Circoscrizione Eugenio Marchese. Ma, chiaramente, gli interventi singoli non possono bastare per combattere il degrado causato dagli abbandoni degli incivili. “Ci vuole uno sforzo straordinario – ha aggiunto il primo cittadino – che non può essere solo quello delle istituzioni. Credo nel valore dei progetti, come quello che oggi ha permesso di restituire ai bambini un’area abbandonata. La collaborazione con il mondo delle associazioni, del Terzo settore e della chiesa potrà essere preziosa per cambiare questa città”.