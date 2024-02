Sul caso Nuova DC: "Arriveranno nuove figure al SUAP"

Roberto Lagalla lascia la porta aperta all’ingresso in Giunta di Fabrizio Ferrandelli. Di questo e di altri argomenti si è parlato in una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio ai Giardini del Massimo. Un contesto nel quale Carolina Varchi si è congedata dal ruolo di vicesindaco. Posizione apicale in Giunta sulla quale subentrerà Giampiero Cannella, attuale coordinatore per la Sicilia Occidentale del partito. Le deleghe della parlamentare nazionale resteranno comunque in quota FdI, passando probabilmente nelle mani di Brigida Alaimo. Un movimento in uscita che potrebbe però aprire una finestra d’opportunità per ulteriori avvicendamenti nell’esecutivo di Roberto Lagalla.

Ferrandelli in Giunta, la porta rimane aperta

I rumors di Radio Palazzo danno infatti per possibile l’ingresso in Giunta di Fabrizio Ferrandelli. L’esponente di Azione, recentemente entrato a far parte della famiglia di Lavoriamo Per Palermo (compagine espressione della lista civica di Roberto Lagalla) potrebbe trovare spazio fra le pieghe della maggioranza. Fatto sul quale il primo cittadino lascia la porta aperta. “La coalizione ha aggiornato ogni decisione sostanziale alla metà della consiliatura – ha dichiarato Lagalla -. E’ di tutta evidenza che non si sta procedendo ad un rimpasto, ma alla sostituzione di un assessore con un altro dallo stesso partito (ovvero Carolina Varchi in quota FdI n.d.r.). Avendo una coalizione plurale, siamo aperti all’idea di sostituire all’interno un assessore delle proprie quote laddove esista una richiesta motivata. E’ chiaro che questo attiene alla decisione del partito stesso, fermo restando che la Giunta richiede una competenza degna del ruolo“.

Un ragionamento sul quale, per estensione, rientra anche il gruppo di Lavoriamo Per Palermo. “Credo che il partito espressione del sindaco faccia parte della maggioranza come gli altri e quindi rientri nel ragionamento“. Alla possibilità di una finestra di opportunità aperta per Ferrandelli però, Lagalla glissa e dichiara scherzando.”La porta rimane aperta all’Italia intera”, anche se Roberto Lagalla non ha dimenticato di lodare la scelta politica di Fabrizio Ferrandelli di aderire al suo progetto politico. “Credo che abbia fatto una scelta autonoma e responsabilità, ovvero quella di aderire al progetto del centrodestra e al programma del sindaco. Lo ha fatto da ex competitor del sindaco. Ha riconosciuto la bontà del programma. Non abbiamo nessun collegamento con Azione. Esistono nel gruppo esperienze provenienti da altri partiti nazionali al momento non al Governo del paese, ma questo non ha evitato a queste persone di essere fedeli al progetto, coerenti con l’impegno preso e responsabilità nella gestione dell’attività politica. Dobbiamo differenze i piani dell’azione amministrativa da quello della politica amministrativa. La questione nazionale non c’entra nulla”.

Cannella vicesindaco

Il sindaco torna però subito sul pezzo, chiudendo invece alla possibilità di una redistribuzione di competenze, come invece avvenuto durante l’ultimo rimpasto. “Non si procede a rimpasti di deleghe o degli equilibri di Giunta”, ha dichiarato Lagalla, il quale poi ha dato per fatta la nomina di Giampiero Cannella nel ruolo di vicesindaco. “Prenderà il posto di vicesindaco, mantenendo le sue deleghe. Ha un onere importante, ovvero quello di realizzare tutto il progetto annuale sul 400° di Santa Rosalia. Gli auguro buon lavoro che da qui a qualche giorno. Lo conosco bene, lo ha già fatto. Vengono confermati i dati della competenza ma anche quelli dell’esperienza nel ruolo”.

Il caso delle assenze della Nuova DC

Dopodichè, Lagalla ha dovuto passare in rassegna uno degli argomenti caldi della settimana sul fronte politico, ovvero l’assenza in Consiglio Comunale registrata da parte degli esponenti della Nuova DC. Fatto sul quale il sindaco ha provato a gettare acqua sul fuoco. “Non mi risulta che ci sia una spaccatura. Immagino che siano stati molto impegnati e non si siano presentati in Consiglio Comunale – ha commentato Lagalla -. Non ho nessuna formale dichiarazione di uno stato di agitazione politica da parte del gruppo della Democrazia Cristiana. E’ chiaro che se queste assenze dovessero proseguire, sarà mia cura chiederne le motivazioni e trovare soluzioni”.

A tal proposito, nei giorni scorsi, si era registrata la dura presa di posizione del capogruppo della Nuova DC Domenico Bonanno sulle mancanze di dirigenti e personale all’interno del SUAP. Fatto sul quale Lagalla annuncia interventi a breve. “Che manchino i dirigenti al SUAP è un fatto verissimo. Infatti, uno dei provvedimenti che la Giunta sarà chiamata a varare nei prossimi giorni è proprio quello del riequilibrio delle dotazioni organiche dei singoli servizi. E’ vero che abbiamo una carenza di personale, coperta dalle maggiorazioni di orario e dall’inserimento di nuovi dirigenti, ma è anche vero che abbiamo un’asimmetria di collocazione dei singoli funzionari. E l’assessore Forzinetti ha piena ragione, così come altri, di chiedere un riequilibrio delle competenze e delle professionalità. L’assessorato alle Attività Produttive è uno di quelli più importanti. Le richieste dell’assessore non solo saranno accolte, ma saranno valutate in un processo di ordine generale”.