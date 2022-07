"Il sindaco ci pensi bene"

Ha destato scalpore e polemiche la scelta di nominare un super consulente esterno a cui affidare le sorti dei ponti palermitani, da parte del sindaco Roberto Lagalla. La scelta è ricaduta su un esperto di fama internazionale, il prof Enzo Siviero, docente di costruzione di Ponti all’Università di Padova, rettore dell’Università E-campus. La nomina verrà fatta nelle prossime ore ma il sindaco l’ha anticipata a BlogSicilia nel corso della trasmissione Talk Sicilia che per la prima volta lo ha visto intervista in diretta nella qualità di primo cittadino di Palermo. Intanto impazza anche la polemica relativa alla nomina, con aumento delle indennità d 75mila a 100mila, del pensionato Unipa Antonino Zito come segretario.

“Il sindaco ci pensi bene prima di fare annunci”

Ora le opposizioni tuonano contro queste decisioni. Tra tutti Adriano Varrica, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, componente della commissione lavori pubblici alla Camera. “Apprendo dalla stampa della volontà del sindaco Lagalla di affidare un incarico ad un consulente esterno per i ponti di Palermo. Dopo la brutta figura alla quale è stato costretto dal Presidente Musumeci sui lavori della circonvallazione e alla retromarcia sul tram in via Libertà, invito il sindaco a ponderare bene prima di annunciare determinazioni dannose e affidare consulenze inutili e dispendiose”.

I nodi ponte Oreto e Corleone

“Negli ultimi due anni – continua il parlamentare pentastellato -, dopo decenni di disinteresse e inerzia, ho promosso e ottenuto il trasferimento della competenza degli interventi su ponte Corleone, ponte Oreto e svincolo Perpignano dal Comune ad ANAS. Qualche mese fa ho ottenuto a Roma la riprogrammazione delle risorse (7 milioni di euro) che consentiranno l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del ponte Corleone già a settembre e ANAS ha ultimato il progetto esecutivo per il raddoppio dello stesso. Con ANAS abbiamo avviato la progettazione relativa alla messa in sicurezza del ponte Oreto, riuscendo a recuperare quasi 4 milioni di euro ed entro il 2022 potrà essere affidata la progettazione dello svincolo Perpignano”.

“Lagalla non sperperi le risorse”

“In questi anni, per fortuna di Lagalla e della città, oltre ai tanti che facevano selfie sui ponti e pontificavano sulla loro stabilità, c’era chi lavorava per trovare soluzioni. Ora il sindaco, invece di sperperare risorse per superconsulenti, firmi immediatamente l’aggiornamento del protocollo con ANAS e consenta di lavorare serenamente”.

Il Ponte Corleone sarà raddoppiato

Lagalla ha risposto alle domande di TalkSicilia, trasmissione di BlogSicilia, e ha annunciato l’arrivo del consulente. “Ieri ho incontrato il prof Enzo Siviero che è uno dei più grossi esperti nazionali di costruzione e manutenzione dei ponti e sarà lui il mio consulente proprio per questi interventi. E’ un docente universitario, è stato presidente del consiglio universitario nazionale, professore ordinario di costruzione di ponti all’Università di Padova, è un esperto internazionale e adesso è Rettore della università E-campus”.