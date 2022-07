La viabilità a Palermo è disastrosa anche per le condizioni dei suoi 68 ponti. Agli onori delle cronache sono balzati, negli ultimi anni, soprattutto i ponti Oreto e Corleone per i rischi legati alle loro condizioni e per i disagi causati da chiusure e ristringimenti.

Il sindaco Lagalla nomina un consulente

Per questo motivo il neo sindaco Roberto Lagalla ha deciso di nominare un consulente tecnico che dovrà occuparsi dei ponti di Palermo. E la scelta è ricaduta su un esperto di fama internazionale, il prof Enzo Siviero, docente di costruzione di Ponti all’Università di Padova, rettore dell’Università e-campus.

La nomina nelle prossime ore

La nomina verrà fatta nelle prossime ore ma il sindaco l’ha anticipata a BlogSicilia nel corso della trasmissione Talk Sicilia che per la prima volta lo ha visto intervista in diretta nella qualità di primo cittadino di Palermo.

Il Ponte Corleone sarà raddoppiato

Alla domanda su come si affrontano i gravi problemi della viabilità di Palermo Lagalla ha detto di aver già avviato una interlocuzione dentro il Comune “Abbiamo parlato di Ponte Oreto, di Ponte Corleone e di raddoppio del Ponte Corleone” ha detto confermando l’esistenza di un progetto di raddoppio.

Tre interventi per i ponti principali

“Si tratta di tre distinti interventi cioè consolidamento del Ponte Oreto e del Ponte Corleone per i quali sono già disponibili le risorse e potranno essere avviati i lavori nel giro di qualche mese, mentre per il raddoppio del Ponte Corleone esiste un progetto in fase di completamento e stiamo individuando le risorse per potere realizzare questa opera”

Il superconsulente

“Ieri ho incontrato il prof Enzo Siviero che è uno dei più grossi esperti nazionali di costruzione e manutenzione dei ponti e sarà lui il mio consulente proprio per questi interventi. E’ un docente universitario, è stato presidente del consiglio universitario nazionale, professore ordinario di costruzione di ponti all’Università di Padova, è un esperto internazionale e adesso è Rettore della università E-campus”

Dal Tram alla Ztl

Ma durante la trasmissione durata 27 minuti il sindaco di Palermo ha anche parlato di Ztl centrale e di Mondello e di Tram. “Ho coperto che c’è uno sport in atto nel far dire al sindaco ciò che più aggradata ma quanto mi è stato attribuito come dichiarazioni non corrisponde al vero” ha detto in sintesi Lagalla che ha precisato come sta ancora studiando i progetti del Tram e non ha mai fatto marcia indietro o cambiato idea “Ci sono degli impegni già assunti che non possono essere cancellati ma stiamo valutando come cambiare il progetto – ha detto – cominciando dall’esigenza di togliere le barriere e rendere le linee tram meno impattanti”.

Tram in via liberà solo parzialmente

Alla domanda sul Tram in via Libertà se ci sarà o no Lagalla ha risposto “La via libertà è molto lunga” lasciando capire che solo un tratto sarà probabilmente interessato dalle linee del tram

Ztl centrale e Mondello

“Revisione per la Ztl in centro e soprattutto per l’isola pedonale di via Maqueda che deve essere riqualificata, per la via Roma non esistono, al momento, elementi che inducano a rivedere la Ztl ma occorre combattere la desertificazione commerciale. Infine revisione anche per la Ztl di Mondello per lea quale ci sono in corso interlocuzioni che potrebbero andare verso un restringimento dell’area coinvolta o una riduzione degli orari di applicazione o entrambe.

Il festino

Inevitabili i riferimenti al festino di santa Rosalia ormai alle porte. Lagalla annuncia che sul carro ad urlare ‘Viva Palermo e Santa Rosalia’ con lui ci saranno due rappresentanti del mondo della sanità. E così negli anni a seguire. Ogni anno sarà rappresentata una categoria

L’intervista integrale al sindaco Roberto Lagalla sarà trasmessa da BlogSicilia su questo sito e sulle proprie pagine social alle 14,30 di oggi