La Cgil augura buon lavoro; per Randazzo è “Spartizione di poltrone”

“Auguriamo buon lavoro alla nuova Giunta comunale di Palermo, ufficializzata oggi dal sindaco Lagalla, attendiamo i dettagli sulle deleghe che ci auguriamo vengano esercitate con competenza e lungimiranza rispetto ai bisogni dei cittadini”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Palermo-Trapani Leonardo La Piana commentando la composizione della squadra di assessori al Comune del capoluogo siciliano.

La Piana “Confronto in tempi brevissimi”

La Piana prosegue parlando di un confronto a breve col primo cittadino e la nuova Giunta. “Auspichiamo adesso – osserva – un confronto in tempi brevissimi sui tanti temi che sono prioritari per il bene della città e che richiedono un lavoro sinergico”.

Visione di città

“Serve una visione di città e una strategia su tanti temi importanti dal sociale, al traffico, alle politiche abitative, alle politiche ambientali, alla riorganizzazione della macchina comunale, alle Partecipate ma anche alla cultura, allo sport, alla scuola e alla rivitalizzazione del tessuto economico e produttivo e turistico. Serve mettere insieme le forze per progettare e spendere le risorse che arriveranno dal Pnrr, stando molto vigili al tema del bilancio consolidato del Comune ma anche a quello della legalità, ribadendo un forte no a ogni forma di criminalità e infiltrazione mafiosa”.

“Tempi molto difficili, molti cittadini allo stremo delle forze”

La Piana ha parlato di ulteriori emergenze, e dei bisogni dei cittadini: “i tempi che viviamo sono molto difficili, molti cittadini sono allo stremo e chiedono una città funzionale, vivibile ed efficiente sul fronte servizi, che affronti e risolva una volta per tutte le sempre eterne emergenze: dal cimitero ai rifiuti, a quella abitativa, al traffico, al degrado delle periferie, al lavoro, a quella legata alle varie forme di povertà e alle infrastrutture da potenziare. Per questo è necessaria un’immediata svolta verso un percorso diverso per una città che, come dimostrato dalla bassa affluenza alle urne, non crede più o almeno stenta a credere in un futuro migliore”.

“Finito il tempo delle critiche sterili”

La Piana conclude “adesso è finito il periodo delle sterili critiche all’amministrazione Orlando, adesso, se si vorrà, è arrivato il momento di dimostrare con azioni concrete quella discontinuità più volte annunciata in campagna elettorale e il relativo cambio di passo per portare questa città dove merita di stare. Noi vigileremo chiedendo un confronto continuo su tutte le priorità”.

Miccichè, “Auguri di buon lavoro al neo vicesindaco”

“Affidare il ruolo di vicesindaco a Carolina Varchi è un’ottima scelta del sindaco Roberto Lagalla”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, si congratula con il neo vicesindaco.

“Auguro buon lavoro a Carolina, certo che con dedizione, lealtà e responsabilità si metterà al servizio dei cittadini, adempiendo ai suoi doveri amministrativi – ha aggiunto Miccichè –. Palermo ha bisogno di ripartire e affrontare al più presto le tante emergenze che la affliggono”.

Randazzo, “Fatta spartizione poltrone”

Antonino Randazzo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, invece, attacca la composizione della Giunta. “Ad un mese dall’insediamento di Lagalla – sottolinea – sta per nascere finalmente la nuova Giunta comunale. Una buona notizia perché la città ha bisogno dell’avvio della macchina amministrativa e non di nomine di consulenti ed esperti”.

Il nuovo esecutivo non lo convince e prosegue criticando la nomina di Totò Orlando ai Lavori pubblici, Edilizia privata e Servizi Cimiteriali, definendola contradditoria: “Tralasciando gli stancanti giorni che ci sono voluti per la composizione di questa giunta, legati a quelle logiche di compromesso e di ambizione personale assolutamente di casa nel centrodestra, spicca la nomina di Totò Orlando, decano delle precedenti sindacature di Leoluca Orlando. Una palese contraddizione rispetto alla discontinuità con il passato più volte annunciata da Lagalla in campagna elettorale ma, soprattutto, personalità che al suo attivo ha una condanna in primo grado ad un anno e mezzo per tentata concussione. Secondo la Procura avrebbe fatto pressioni per affidare l’incarico di responsabile dell’ufficio giuridico-amministrativo di Sala delle Lapidi”.

E conclude: “Questa è la conferma che Lagalla è di bocca buona quando si tratta di valutare i trascorsi giudiziari dei suoi compagni di coalizione e, addirittura, dei suoi assessori. Per non parlare di Matteo Renzi che aveva detto che Italia viva sarebbe stata all’opposizione di Lagalla e oggi battezza il proprio assessore in giunta al fianco di Meloni, Salvini e Berlusconi. Insomma, la più classica spartizione di poltrone in barba ai proclami elettorali”.