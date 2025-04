Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha emesso un daspo nei confronti di 11 tifosi salernitani. Il provvedimento è arrivato dopo l’incontro di calcio Palermo-Salernitana del 6 ottobre allo stadio Barbera.

I tifosi della Salernitana nel settore ospiti, come accertato dalle indagini della Digos, hanno lanciato pietre, petardi ed altro, contro la tifoseria rosanero. Il lancio è avvenuto verso il settore della Curva Sud.

Il lancio degli oggetti ha provocato il ferimento di due tifosi uno colpito alla spalla e uno alla gamba. Il provvedimento dispone il divieto di accedere ad impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell’unione europea.

Per otto tifosi della Salernitana, la durata dei divieto varia da uno a due anni; mentre, per altri tre tifosi salernitani – già destinatari di precedenti Daspo – il questore ha disposto l’obbligo di firma. Il gip di Palermo ha convalidato il provvedimento. Per i tre la durata del daspo varia da cinque a sette anni.