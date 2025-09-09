Nuovo caso di aggressione ad un autista Amat

Un conducente della linea Amat 380 è rimasto ferito dopo che una pietra ha colpito il finestrino lato conducente. L’ennesimo atto vandalico è avvenuto sabato pomeriggio, 6 settembre in via Ernesto Basile. Secondo una prima ricostruzione, l’autista sarebbe stato raggiunto da alcune pietre lanciate da un gruppo di ragazzini che stavano attraversando la strada. L’uomo ha dovuto arrestare il mezzo: l’esplosione del vetro ha provocato diverse escoriazioni al volto. Trasportato al pronto soccorso, al dipendente Amat sono stati dati 8 giorni di prognosi.

L’aggressione in via Basile

Lo scoppio del vetro ha provocato diverse escoriazioni al volto dell’autista che, subito dopo il lancio, ha dovuto arrestare il mezzo attivando le procedure di emergenza. Sul posto è intervenuto il servizio di controllo dell’azienda e successivamente la polizia. L’autobus Amat è stato lasciato sul luogo dell’incidente mentre l’autista è stato trasportato in ospedale.

I medici hanno eseguito accertamenti per escludere la presenza di microframmenti di vetro e hanno dovuto applicare due punti di sutura al volto per rimuovere alcune schegge.

Finestrino in frantumi sulla linea 516

A distanza di appena dodici ore, un nuovo episodio si è verificato in viale Regione Siciliana: l’autobus Amat della linea 516 è stato colpito da alcuni massi che hanno mandato in frantumi il vetro posteriore del mezzo.