Meteo Sicilia

Continua la pausa dal caldo africano. Domani giornata estiva con sole e addensamenti nuvolosi nelle prime ore del mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali; moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nel corso del weekend invece è attesa una nuova rimonta dell’anticiclone nord-africano: attese temperature ben superiori ai 35 gradi sia sulla Campania che su Calabria e Sicilia, con punte localmente persino superiori ai 40 gradi C sulle aree interne dell’Isola.