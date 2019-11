Il regolamento

Un simpatico e divertente quiz, un giro della ruota che ricorda tanto il gioco condotto dal mitico Corrado e poi tanti punti “tribù” da accumulare per generare buoni spesa da spendere nei supermercati Despar, Interspar ed Eurospar.

La Despar Sicilia Tribù è l’iniziativa che, grazie alla raccolta punti “tribù”, permette di risparmiare sulla spesa. Oltre a questo con l’iscrizione all’app e al sito è possibile usufruire di offerte su tanti prodotti selezionati e iniziative personalizzate.

Già da qualche giorno è partito “Menù fisso” il nuovo gioco dell’app per smartphone di Despar Sicilia che permette di cumulare punti per poter facilmente generare buoni spesa del valore di 2€ e 5€. Un aiuto in più verso i consumatori per rendere più sostenibile la spesa. Lo scopo del gioco è quello di riuscire a completare il menù con tutte e cinque le pietanze che lo compongono.

Ogni settimana verranno proposte dieci domande. Ad ogni risposta corretta sarà disponibile un giro di ruota. Nella ruota si nascondono le cinque pietanze, la dieta e il jolly. Ogni piatto ha un numero di punti assegnato che cambia di settimana in settimana. Se il menù viene completato i punti guadagnati vengono raddoppiati.

Da sempre Despar Sicilia è vicina alle famiglie e ai giovani e l’app è un modo per interagire e creare condivisione con i punti vendita, mettendo al centro i clienti. Il mondo del web, a volte criticato, crea anche delle opportunità di informazione e di economie. Infatti l’app Despar Sicilia è pure un’interfaccia visiva su tutte le offerte e le promozioni disponibili in corso. E’ facilissimo ottenerla, basta collegarsi al proprio store digitale e cercare Despar Sicilia.