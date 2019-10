Esposizioni dislocate all'interno del quartiere Kalsa

L’arte dove non ti aspetti di trovarla, allestita in luoghi inusuali che però la accolgono e la valorizzano. Nasce da questa considerazione il progetto “Dintorni- Luoghi circostanti per l’arte”, ideato da Nicola Bravo e Giuseppe Veniero, con la direzione artistica di Francesco Piazza e l’organizzazione del Consorzio Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni.

Il tema scelto per questa prima edizione è l’isola, che verrà declinato nelle sue diverse varianti da 9 curatori siciliani, attraverso la pittura, la scultura, la fotografia e non solo, in diversi spazi non convenzionali individuati all’interno del quartiere Kalsa, Mandamento Tribunali.

La dislocazione in diversi punti circostanti rispecchia la vocazione alla trasversalità di visioni e di letture del progetto artistico che riscriverà, nei due weekend, 11-12-13 e 18-19-20 ottobre, una mappa urbana i cui punti saranno espressione artistica dell’incontro tra visione della società contemporanea e territorio.

I curatori selezionati per l’edizione 2019, attivi da tempo in tutta la Sicilia, che proporranno i lavori di artisti nazionali e internazionali, alcuni frutto di residenze svolte nei mesi precedenti nell’Isola, sono: Collettivo Attraverso (Valentina Lucia Barbagallo, Cristina Costanzo, Danilo Lo Piccolo, Giuseppe Mendolia Calella); Angelo De Grande, Collettivo Garage Arts Platform Enna (Mario Margani, Lisa Bjelogrlic, Claudio Renna, Pierluigi Bizzini); Andrea Guastella; Dario Orphée La Mendola; Gianna Panicola; Mosè Previti e Pier Paolo Zampieri; Marco Orazio Re; Ciro Salinitro.

L’inaugurazione si terrà contemporaneamente per tutte le esposizioni venerdì 11 Ottobre, alle ore 18.00, così da lasciare ai visitatori la scelta del punto di inizio di questo ‘viaggio nell’arte’. Per entrambi i weekend, inoltre, sono in programma una serie di ‘appuntamenti collaterali’ che, tra passeggiate a tema, presentazioni di libri, letture di poesie, proiezioni video, coinvolgeranno i presenti.

Il progetto “Dintorni- Luoghi circostanti per l’arte” si avvale del patrocinio del Comune di Palermo e dell’Assessorato alle Culture.