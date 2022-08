La versione light e vegetariana delle lasagne

Le lasagne ai peperoni sono una variante golosa di uno dei piatti più amati dagli italiani. Sono la versione vegetariana e sono perfette anche per una cena estiva. Sono un piatto vegetariano povero di grassi e di calorie. Ogni porzione infatti contiene soltanto circa 300 calorie. Anche il gusto è particolare. I peperoni regalano un sapore molto particolare. Si possono gustare sia calde sia fredde. Per i più capricciosi è sempre possibile finire la preparazione con un velo di besciamella, per rendere croccante la parte superiore del piatto

Gli ingredienti per le lasagne ai peperoni

250 gr di lasagne fresche

500 gr di peperoni

1 kg di pomodori da sugo

300 gr di mozzarella a dadini

basilico fresco qb

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

origano qb

sale qb

pepe qb

Come preparare le lasagne ai peperoni

Lavate i pomodori e sbollentateli due minuti in acqua bollente. Scolateli, lasciateli raffreddare e spellateli. Tagliateli a cubetti e lasciateli scolare dell’acqua di vegetazione. Conditeli con olio extravergine di oliva, sale, basilico tritato e una bella macinata di pepe. Mescolate bene. Prendete i peperoni, lavateli e disponeteli in una teglia rivestita con carta forno. Cuoceteli accendendo il grill del forno a 160 °C per 15/20 minuti, sin quando la parte esterna non si sarà ben abbrustolita. Toglieteli dal forno e metteteli in un sacchetto da freezer di plastica e lasciateli raffreddare, quindi scuotete il sacchetto di plastica per togliere la pelle. Una volta spellateli tagliateli a listarelle. Versate uniformemente sul fondo di una pirofila rettangolare qualche cucchiaio di pomodoro condito e disponeteci sopra un primo strato di fogli di lasagna fresca. Formate sopra questo primo foglio uno strato con un paio di cucchiai di pomodoro, della mozzarella fatta a dadini e uno strato di peperoni a listarelle. Procedete in questo modo a formare gli strati della lasagna fino ad esaurimento degli ingredienti. Terminate con uno strato di fogli di lasagna, premetele bene ma delicatamente per farle impregnare con il condimento e infine ricoprite con il pomodoro rimasto distribuendo bene su tutta la superficie della pasta. Mettete le lasagne in forno già caldo a 180 °C e lasciate cuocere per 30 minuti. Sfornate le lasagne light ai peperoni, decorate con qualche rametto di origano fresco e servite.